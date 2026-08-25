Проф. Рачев: Градушките от подобен мащаб, като тази в София, не са типични за август

Градушките от подобен мащаб не са типични за август, а щетите от тях вероятно ще осигурят сериозна работа на застрахователите. Това заяви климатологът проф. Георги Рачев в ефира на bTV.
По думите му рязкото и многократно покачване на нивото на реката в Пещера е свързано и със застрояването в непосредствена близост до речните корита.
"Градобитна държава сме с такива прояви. Такова е времето и ние все по-често трябва да очакваме такива изменения", коментира климатологът,
Според проф. Рачев възможностите за противодействие на подобни природни явления са ограничени. Той определи борбата с градушките с образното сравнение, че е "все едно да ловуваш африкански слон с вилица".
Горещините с температури от 38-40 градуса вече остават зад гърба ни, а времето в Западна Европа постепенно се нормализира
Това прогнозира климатологът.
В София се очаква нахлуване на по-студен въздух, което ще донесе известно захлаждане, но без съществени метеорологични явления. Нормализиране на температурите се очаква и в Пловдив.
В планинските райони валежите ще бъдат ограничени, като по-осезаемо ще бъде захлаждането в сутрешните часове.
По Черноморието условията ще останат подходящи за почивка и през септември. В Несебър сутрешните температури ще бъдат около 17-18 градуса, а следобед термометрите ще показват между 25 и 28 градуса поне до 20 септември.
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"Чудесно време", обобщи проф. Рачев.