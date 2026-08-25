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70-годишен шофьор блъсна 85-годишна в Шумен

Жената е с фрактури на лицето и врата

25.08.2026 | 11:32 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

85-годишна жена е пострадала тежко, след като е била блъсната от автомобил в шуменския квартал "Дивдядово", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

Инцидентът е станал малко след 8:15 ч. на 24 август на бул. "Велики Преслав".

По данни на полицията жената е пресичала пътното платно на необозначено място, когато е била ударена от лек автомобил "Форд Фиеста" с шуменска регистрация.

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Пострадалата е откарана в шуменската болница, където са установени фрактури на лицеви кости и шиен прешлен.

Жената е настанена за лечение, но няма опасност за живота ѝ.

70-годишният водач на автомобила е тестван за употреба на алкохол, като пробата му е отрицателна.

По случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.

През юли в област Шумен са регистрирани 63 пътнотранспортни произшествия, с 15 по-малко спрямо същия месец на предходната година. Тежките катастрофи са 12, при които са загинали трима души, а 15 са били ранени.

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