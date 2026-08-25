Изненада! Кит Харингтън заменя Никълъс Холт като Гилдрой Локхарт в "Хари Потър"

Кит Харингтън се присъединява към дългоочаквания сериал "Хари Потър" ("Harry Potter"), където ще изиграе знаменития магьосник, превърнал се в преподавател в "Хогуортс" - Гилдрой Локхарт, като HBO потвърди новината пред BBC.

Харингтън заменя Никълъс Холт, който няма да може да участва във втория сезон заради натоварения си график.

Най-познат с ролята на Джон Сноу, която изпълнява в продължение на осем сезона в награждавания сериал "Игра на тронове" ("Game of Thrones"), Харингтън участва и във финансовата драма на BBC и HBO "Индустрия" ("Industry"). Новата роля е третият му проект с американската телевизионна мрежа и стрийминг платформа.

Първият сезон - "Хари Потър и Философският камък" ("Harry Potter and the Philosopher's Stone") - трябва да дебютира в HBO Max на Коледа тази година.

Вторият сезон ще адаптира втората книга от поредицата на Дж. К. Роулинг - "Хари Потър и Стаята на тайните" ("Harry Potter and the Chamber of Secrets"), която проследява втората година на Хари в магическото училище.

"Преди да започнем втората година в "Хогуортс", има малка промяна заради графика: Кит Харингтън ще поеме ролята на Гилдрой Локхарт", гласи публикация в Story на официалния Instagram профил на "Хари Потър".

Кит Харингтън вече познава Гилдрой Локхарт

В новата телевизионна адаптация на бестселърите Доминик Маклафлин ще изиграе младия магьосник Хари Потър, Алистър Стаут ще бъде най-добрият му приятел Рон Уизли, а Арабела Стантън ще влезе в ролята на Хърмаяни Грейнджър.

Номинираният за "Оскар" Джон Литгоу ще изиграе директора на "Хогуортс" Албус Дъмбълдор, а Ник Фрост ще бъде пазачът на дивеча Рубиъс Хагрид.

Носителят на "Еми" Харингтън, който е почитател на книгите през целия си живот, всъщност вече има опит с новия си персонаж. Миналата година актьорът озвучава Локхарт в звездната аудиопродукция на Audible "Хари Потър: Пълните аудиоиздания с актьорски състав" ("Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions").

Сериалът може да го събере отново и с режисьора и продуцент Марк Майлод, с когото Харингтън работи по "Игра на тронове". Майлод ще режисира част от епизодите на "Хари Потър" и е сред изпълнителните продуценти на новата поредица заедно с авторката Дж. К. Роулинг.

От Кенет Брана до Кит Харингтън

Във филмите на Warner Bros. Гилдрой Локхарт беше изигран от Кенет Брана. Персонажът има ключова роля във "Хари Потър и Стаята на тайните" - втората книга от бестселър поредицата на Роулинг.

Суетният магьосник е автор на няколко книги, в които описва предполагаемите си срещи с различни тъмни създания. През втората година на Хари той става поредният преподавател по защита срещу Черните изкуства в "Хогуортс" и с удоволствие се възприема като своеобразен ментор на младия магьосник.

По-рано този месец за ролята беше обявен Никълъс Холт, известен с участията си в "Х-Мен" ("X-Men"), "Супермен" ("Superman") и "Лудия Макс: Пътят на яростта" ("Mad Max: Fury Road").

Обаче HBO се е наложило да освободи звездата от "Супермен" от договора му, след като промяна в снимачния график на сериала е влязла в конфликт с ангажиментите му към други проекти.

Представители на Харингтън и Холт не са отговорили веднага на запитванията за коментар.

Новата поредица на HBO се очаква да се създава в продължение на около десет години. Планът на продуцентите е историята да бъде разгърната в няколко сезона, които да обхванат всяка от седемте книги на Дж. К. Роулинг - същите произведения, върху които са базирани осемте хитови филма.