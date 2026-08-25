Детското правосъдие е поредната симулация, държавата не помага на родителите

Започва реформа в детското правосъдие, въвежда се индивидуална оценка за всеки подрастващ.

"Държавата не е насочила вниманието си към детското правосъдие - това е поредната симулация. Две министерства обещаха нов закон. Нито в едното нямаме проект или обещаната работна група. Индивидуална оценка на подрастващите има и сега", заяви адвокат Пламен Борисов в "България сутрин".

Според него трябва да се събере "група на мъдреците" и да напишат доклади от 0 до 18 г. какво трябва да се случва с развитието на едно дете.

Пламен Борисов добави още, че „имаме проблем с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

„Има ли родителят власт в момента нещо да направи, когато види, че детето му е влязло в банда? Къде точно да потърси държавата, за да му помогне? Сега, ако се обърнат към държавата, най-много да си докарат още ядове. Съветвам ги да не се обръщат към държавата, а да потърсят помощ от специалист, психолог", допълни адв. Борисов за Bulgaria ON AIR. "Ако неглижирам родителската си функция, трябва да има държава, която да ми я отнеме или ограничи. Родителят няма никаква власт в момента и нищо не може да направи. Трябва да овластим родителя. Вдигаме наказанията, сваляме възрастта за наказателна отговорност. Първолаците ли ще вкарваме в затвора? Обществото е избрало тази власт с огромно мнозинство, идея нямам как беше събрано. Сега става ясно, че избраната власт не знае как да управлява."

По думите му ни трябва законодателство, съобразено изцяло със съвременния начин на живот.

"И в другите държави нещата не са много добре. Трябва да се анализира най-доброто от света. Реформата е толкова дълбока, трябва да се върнем и към темата със споделеното родителство", каза още адв. Борисов.