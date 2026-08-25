Задържаха бившият заместник-началник на офиса на президента на Украйна

Висшият антикорупционен съд на Украйна (ВАКС) разпореди бившият заместник-началник на офиса на президента на Украйна Ирина Мудра да бъде задържана под стража с опция за освобождаване под гаранция от 20 милиона гривни.

Разследващият съдия обяви решението, съобщи Укринформ.

„Предпазната мярка, приложена към заподозряната Ирина Романивна Мудра, е задържане под стража за срок от 60 дни. Гаранцията за Мудра е определена на 20 милиона гривни“, каза съдията.

Ако бъде внесена гаранцията, бившият заместник-началник на президентската администрация ще трябва да се явява пред служители на Националното антикорупционно бюро и прокурори на Специализираната антикорупционна прокуратура при всяко повикване; няма да има право да напуска Киев и Киевска област без разрешение от разследващ или прокурор; ще трябва да уведомява за всяка промяна на местоживеенето.

Освен това, ако бъде освободена под гаранция, тя трябва да се въздържа от комуникация с редица жертви и свидетели, както и с други заподозрени в наказателното производство; да се въздържа от посещение на помещения, собственост или използвани от „Будмонтажсервис“ ООД, „Философия Девелопмент“ ООД и други организации; да предаде документите си за пътуване за съхранение; и да носи електронно устройство за наблюдение.

След изслушването, когато журналисти я попитаха дали разполага със средствата и дали ще внесе гаранция, Мудра каза, че самата тя разполага с част от парите, а друга част ще дойде от познати и приятели.

„Ще се опитам да намеря тази сума. Имам много приятели и много контакти“, каза заподозряната.

На 21 август ВАКС започна изслушване за определяне на превантивна мярка за бившия заместник-началник на президентската администрация Ирина Мудра.

Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САПО) поиска от Върховния съд на антикорупционните действия (ВАПК) да разпореди задържането на Мудра с опция за гаранция, определена на 150 милиона гривни.

На 19 август Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) и САП обявиха, че са повдигнали обвинения срещу редица длъжностни лица за пране на пари, свързани с облаги от престъпна дейност. Според разследващите, длъжностните лица са улеснили внасянето на 150 милиона гривни под гаранция на 29 юни за един от заподозрените по делото „Мидас“.

Според разследването, групата е включвала заместник-началник на президентската администрация, бивш член на парламента, председател на управителния съвет на държавна банка, председател на надзорния съвет на държавна банка и други лица.

Следователите извършиха претърсвания и други разследващи действия в помещенията на Ирина Мудра, която тогава беше заместник-началник на президентската администрация.

На 19 август президентът Володимир Зеленски освободи Ирина Мудра от поста ѝ заместник-ръководител на президентската администрация.

По-късно Мудра каза, че самата тя е подала оставката си.

На 20 август НАБУ съобщи, че е повдигнала обвинения и срещу членове на престъпна организация, чиято дейност включва предполагаемо завладяване на недвижими имоти и други активи, принадлежащи на юридически лица, чрез незаконна намеса в информационните мрежи на Министерството на правосъдието и фалшифициране на съдебни решения и документи за собственост на имоти.