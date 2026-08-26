Йотова с указ за нов флотилен адмирал във ВМС

Днес президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова ще удостои капитан I ранг Божидар Иванов с висше офицерско звание.

Церемонията ще се състои от 13.00 часа в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.

Със свой указ държавният глава назначава капитан I ранг Иванов за началник на Щаба на Военноморските сили и го удостоява с висше офицерско звание „флотилен адмирал“, съобщиха от прессекретариата на Йотова.

На 12 август правителството прие решение, с което предлага на президента Илияна Йотова да издаде указ за назначаването на капитан I ранг Божидар Руменов Иванов за началник на Щаба на ВМС и за удостояването му с висше офицерско звание „флотилен адмирал“, считано от 1 септември тази година.

Тогава от правителството посочиха, че предложението за преназначаване на досегашния началник на Щаба на ВМС се основава на неговия богат професионален опит и доказани качества. Капитан I ранг Божидар Иванов е настоящ началник на Щаба на ВМС.