BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 13

Йотова с указ за нов флотилен адмирал във ВМС

Президентът ще удостои с висше офицерско звание капитан I ранг Божидар Иванов

26.08.2026 | 06:45 ч. 3
Капитан I ранг Божидар Иванов (вдясно) Снимка МO

Капитан I ранг Божидар Иванов (вдясно) Снимка МO

Днес президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова ще удостои капитан I ранг Божидар Иванов с висше офицерско звание. 

Церемонията ще се състои от 13.00 часа в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.

Със свой указ държавният глава назначава капитан I ранг Иванов за началник на Щаба на Военноморските сили и го удостоява с висше офицерско звание „флотилен адмирал“, съобщиха от прессекретариата на Йотова.

На 12 август правителството прие решение, с което предлага на президента Илияна Йотова да издаде указ за назначаването на капитан I ранг Божидар Руменов Иванов за началник на Щаба на ВМС и за удостояването му с висше офицерско звание „флотилен адмирал“, считано от 1 септември тази година. 

Тогава от правителството посочиха, че предложението за преназначаване на досегашния началник на Щаба на ВМС се основава на неговия богат професионален опит и доказани качества. Капитан I ранг Божидар Иванов е настоящ началник на Щаба на ВМС. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

йотова адмирал флител президент
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata