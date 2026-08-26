Парламентът започна новата сесия със спорове за „Боташ“, „Лукойл“ и взрива край Трявна

С декларации от парламентарни групи за новата пленарна сесия започна заседанието на Народното събрание.

Да си пожелаем успешна и ползотворна работа, заяви председателят на парламента Михаела Доцова в началото на втората сесия на 52-рото Народно събрание.

Днес е първото редовно заседание от новата сесия. В приетия дневен ред е първото четене на два законопроекта за изменение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Предвижда се депутатите да разгледат законопроекта за ратифициране на договора и меморандума за придобиване на седем минни ловци от Нидерландия и Белгия, както и увеличението на стойността на договорите за машините „Страйкър“.

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Отхвърлено и при прегласуването беше предложението на „Възраждане“ за изслушване на министър-председателя Румен Радев относно преговори и евентуално постигнати договорености с представители на Република Турция за предоставяне на турски инвеститори или държавни дружества на изграждането, финансирането, управлението и експлоатацията на автомагистрала „Черно море“ и на други свързани стратегически инфраструктурни проекти в България.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов посочи, че искат изслушване на премиера Радев, за да разберат точно какво е договорил при замразяването на договора с „Боташ“, а не да го научават от турския министър на транспорта. Костадинов посочи, че турският министър на транспорта е заявил, че имат отправено предложение от България за изграждане на автомагистрала „Черно море“ и последваща експлоатация.

Инвестиции от турската страна са добре дошли, но затова трябва да има добра инфраструктура, възрази Хамид Хамид от ДПС. Знаете какви са магистралите в Турция, искаме и ние да пътуваме по такава инфраструктура, добави той.

Цитираме думи на турския министър на транспорт и скачат хора да ни обвиняват, че разваляме отношенията с Турция, коментира в отговор Георги Георгиев („Възраждане“).

Не беше прието и предложението на Ивайло Мирчев от „Демократична България“ за изслушване на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев относно публично оповестени данни за кореспонденция от посолствата на Обединеното кралство и САЩ относно договорености между „Лукойл Нефтохим Бургас“ и „Литаско“, както и относно наличието на риск за рафинерията да бъде доставян руски нефт, представен като нефт с казахстански или друг несанкциониран произход.

Отхвърлени бяха и предложенията на „Демократична България“ за изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и на директора на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев във връзка с инцидента от 10 август 2026 г. в складова база на „ЕМКО“ ООД край с. Белица, община Трявна, и относно случая от 4 август 2026 г. в района на Младежкия хълм в Пловдив.