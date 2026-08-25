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Осъдиха България да плати 578 хил. евро заради събореното ромско село край София

56 ищци са сезирали съда в Страсбург

25.08.2026 | 15:23 ч. 103
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

578 000 евро ще трябва да плати българският данъкоплатец  на 56 роми за нарушено право на личен и семеен живот, след като през 2023 г. бе разтурено незаконното им селище край София. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъди България за събарянето на къщите, предаде Франс прес, като се позова на съдебното решение.

Петдесет и шестима ищци са сезирали съда в Страсбург след премахването на селището им в покрайнините на София през август 2023 г.

Магистратите са преценили, че България е нарушила чл. 8 от Европейската конвенция по правата на човека, който гарантира правото на личен и семеен живот. Те обаче не осъдиха София въз основа на чл. 3 и 14 от Конвенцията, забраняващи изтезанията и дискриминацията, съобщава БТА.

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Според ЕСПЧ жалбоподателите не са участвали в процедурата, довела до издаването и изпълнението на заповедта за събаряне на селището. Въпреки "многото опити" да получат достъп до документа, ищците са успели да се сдобият с копие от съответните заповеди едва след като те вече са били изпълнени.

Много от жалбоподателите са опитали да издействат съдебно разпореждане срещу заповедите за събаряне, но безуспешно.

Съдът в Страсбург присъдил обезщетение от 10 000 евро на всеки от ищците, а България трябва да изплати още 18 000 евро за съдебни разноски.

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