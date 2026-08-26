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БАБХ със засилен контрол върху вносното десертно грозде заради пестициди

Контролът се извършва на граничните пунктове и на борсите в страната

26.08.2026 | 09:45 ч. 0
pixabay

pixabay

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) стартира засилен контрол върху десертното грозде, внос от трети страни. Извънредната мярка се въвежда със заповед на изпълнителния директор на Агенцията проф. д-р Светла Янчева. Тя има за цел да гарантира безопасността на предлаганото на българския пазар грозде и да се предотврати навлизането на несъответстващи пратки в търговската мрежа в страната. Контролът се извършва както на граничните пунктове „Гюешево“, „Златарево“, „Калотина“ и „Капитан Андреево“, така и във вътрешността на страната – на борси, тържища, складове и пазари за търговия с пресни плодове и зеленчуци.

На граничните пунктове се проверяват документите и идентичността на пратките, както и съответствието им с изискванията за безопасност. Извършват се и физически проверки, при които се вземат проби за лабораторен анализ за остатъци от пестициди. Пратките няма да се задържат на граничния пункт, а ще се допускат до крайното им местоназначение, където ще се поставят под възбрана до получаване на лабораторните резултати.

Проверките във вътрешността на страната се извършват съвместно с представители на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и Националната агенция за приходите. В някои от случаите по преценка на инспекторите ще бъдат уведомени и служителите от Министерство на вътрешните работи. Проверяващите следят за произхода на десертното грозде и движението на партидите по търговската верига, включително за промяна на произхода. Контролира се и спазването на изискванията за качество и пазарните стандарти, маркировката и идентичността на партидите, както и придружаващите документи.

В рамките на контрола се вземат и проби за лабораторно изследване за остатъци от пестициди от десертно грозде с произход от България, други държави членки на ЕС и трети страни. При установяване на нарушения или несъответствия се предприемат мерки съгласно действащото законодателство.

БАБХ продължава да прилага засилен контрол по цялата търговска верига, за да гарантира безопасността на храните и да защити интересите на потребителите.

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Тагове:

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