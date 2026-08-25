Отиде си неповторимата Доли Партън

Легендарната певица и автор на песни Доли Партън почина на 80-годишна възраст. Новината за смъртта на една от най-разпознаваемите фигури в историята на кънтри музиката беше съобщена на 25 август от нейния племенник Брин Сийвър с видео в Instagram.

"Казвам се Брин Сийвър, син на Каси Партън, и днес представлявам семействата Партън и Оуенс, за да съобщя за смъртта на леля ми Доли Ребека Партън Дийн", казва той, цитиран от People.

Сийвър разкри, че самата Доли го е помолила още преди години именно той да направи това съобщение, когато моментът настъпи. В продължение на повече от две десетилетия той е бил и ръководител на охраната ѝ.

"За мен е чест - чест, примесена с огромна гордост и дълбока тъга. Но тъгата остава при нас, не при Доли. Доли живя в светлината и сега е в ръцете на Исус, със сигурност посрещната от Карл, родителите си и безброй други хора, които са я гледали и са копнеели да я срещнат на небето", допълва племенникът ѝ.

Новината идва само четири дни след като Партън говори пред списанието за здравословните проблеми, с които се е сблъсквала. Тя призна, че състоянието ѝ се е влошило, след като през март 2025 г. губи съпруга си Карл Дийн, за когото се е грижила и заради когото дълго е оставяла собственото си здраве на заден план.

Въпреки това Доли остава вярна на характерния си оптимизъм до последно.

"Въпреки че още се лекувам, още работя! Познавате ме - както често съм казвала, намечтала съм се чак до ъгъла и все още имам толкова много неща, които искам да постигна, затова ще продължа да работя толкова дълго, колкото мога, за да видя как всичко оживява", споделя тя само дни преди смъртта си.

Доли Партън оставя след себе си кариера, продължила повече от половин век. Тя е най-продаваната жена изпълнител в историята на кънтри музиката с над 160 млн. продадени албума по света. Сред песните, които превръщат името ѝ в част от световната музикална история, са "Jolene", "9 to 5" и "I Will Always Love You".

Родена през 1946 г. в бедно семейство в Тенеси с още 11 братя и сестри, Партън започва да свири на китара и да пее в църквата на дядо си още на 6 години, а година по-късно вече пише собствени песни. След гимназията се мести в Нашвил и постепенно превръща детската си мечта в една от най-впечатляващите кариери в американската музика.

Освен музикална икона, Партън беше и актриса с роли във филми като "От 9 до 5" ("9 to 5"), "Най-добрият малък публичен дом в Тексас" ("The Best Little Whorehouse in Texas") и "Стоманени магнолии" ("Steel Magnolias"). През кариерата си печели "Еми", 11 награди "Грами" и десетки други отличия, получава две номинации за "Оскар", а през 2022 г. влиза и в Залата на славата на рокендрола.

След смъртта на Карл Дийн през март 2025 г. здравословните проблеми на Партън все по-често я принуждават да намалява темпото. Тя отложи, а впоследствие и отмени планираното си завръщане в Лас Вегас, но дори тогава уверяваше почитателите си, че няма намерение да се отказва от работата.

Години по-рано Доли сякаш сама формулира най-тъжния страх зад неизчерпаемата си амбиция: "Просто се надявам да живея достатъчно дълго, за да направя още неща. Единственото, което ме тревожи, е да не ми свърши времето, преди да видя как толкова много от мечтите ми се сбъдват. Всяка сутрин се събуждам с нови мечти. Но ги поставям на място, от което могат да продължат да живеят дори след като мен вече ме няма."