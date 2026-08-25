Страхът от мобилизация расте, Русия задържа все повече цивилни по улиците, за да ги прати на фронта

Правозащитни групи заявиха, че са регистрирали скок в принудителното набиране за военна служба от средата на август на фона на съобщения, че Русия подготвя нова вълна на мобилизация след изборите през септември.

Руските сили за сигурност задържат цивилни по улиците и ги притискат да подписват военни договори на фона на съобщенията, че Кремъл се готви за нова вълна на мобилизация за продължаващата си тотална война в Украйна.

В средата на август руският проект за правата на човека "Идете лесом" получи 14 жалби от хора, които твърдят, че силите за сигурност са ги задържали и са ги принуждавали или са ги притискали да подписват военни договори, било то в полицейски участъци, било то директно във военни комисариати, пишат от Euronews.

Проектът, който помага на руснаци да избегнат участие във войната, заяви, че пикът е започнал на 10 август.

"През юли имаше само изолирани обиски, сега сме в пик", твърди пред Euronews Иван Чувиляев, представител на проекта.

Докладваните случаи обхващат от Новоросийск до Биробиджан. Мъже са задържани на улицата под претекст за проверка на документи или за пиене на обществени места, на работните си места и на път за вкъщи.

Случаи в Пензенска област са регистрирани от средата на юни. В същия период "Идите лесом" - чието име е умишлена игра на думи с руски израз, означаващ "изгуби се" - съобщи за седем случая на войници по наборна служба, които са били принуждавани или подложени на натиск да подписват договори с руското Министерство на отбраната.

Властите в затворите също се използват като канал за набиране на персонал. Чувиляев казва, че представители на руската Федерална служба за изпълнение на наказателните искове търсят потенциални войници по договор в следствените арести и колониите. Отделно, цивилни вербовчици се насочват към хора с финансови затруднения - като длъжници и безработни - чрез обяви за работа, агенции и лични контакти.

"Ако някой има парични проблеми, вербовчиците ще го намерят", отбелязва той. "Хората осъзнават в какво са се забъркали едва когато вече са на фронта."

От началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна в началото на 2022 г., над 80 000 души са потърсили съвет от проекта, според Idite lesom.

Мобилизация след изборите?

Украински представители, включително президентът Володимир Зеленски, многократно са заявявали, че руските власти подготвят нова вълна на мобилизация след изборите за Държавна дума през септември. Източници от западното разузнаване съобщиха на Wall Street Journal, че миналия месец в Калининградска област са проведени учения за мобилизационна готовност, обхващащи настаняване, снабдяване с храна и въоръжаване на жителите.

Руските държавни медии съобщиха за отделни учения в същия регион през юли, описвайки ги като фокусирани върху отблъскване на атаки с дронове.

Представители на неправителствени организации, които помагат на руснаци да напуснат страната, също съобщиха за рязко увеличение на запитванията от средата на юли.

"Напомня на ситуацията през 2022 г., началото на 2023 г.", казва пред Euronews координатор на германската инициатива за правата на човека inTransit, който поиска да остане анонимен. "Заплахата от мобилизация продължава да се появява като рефрен в голям брой заявки. Хората се страхуват, че няма да могат да напуснат по-късно, ако не го направят сега. Те също така се страхуват, че може да бъдат принудени да подпишат договор, дори и да се съпротивляват, или подписът може да бъде фалшифициран от тяхно име."

Координаторът казва, че хора, които са обект на разследване - включително по политически мотивирани обвинения - които все още не са били настанени в следствени арести, също съобщават за натиск от представители на затворническата служба или следователи да подпишат договори и да отидат на война, дори тези, които са под забрана за пътуване или домашен арест.

Сега все по-голям брой руснаци без трудов стаж в професии, които са обект на преследване от Кремъл, като журналистика, работа в областта на правата на човека или антивоенен активизъм, обмислят да напуснат страната, каза координаторът.

Заявките за напускане на Грузия и Армения - страни, в които руснаците могат да влизат без визи - и последваща легализация в ЕС на стандартни основания са се увеличили рязко. Единният регистър на военните записи, стартиран през май 2025 г., направи напускането по-трудно. След като бъде получена призовка и дадено лице бъде въведено в системата, напускането става значително по-сложно.

"Има голяма вероятност напускането им да бъде ограничено и от Беларус", казва координаторът на inTransit. "Сега хората разбират, че в случай на нова мобилизационна вълна, те може просто да останат без начин да напуснат и да се окажат заключени."

Кървави загуби за Русия

Загубите на руската армия от началото на пълномащабното нахлуване през февруари 2022 г. възлизат на приблизително 1,4 милиона войници, според данни както на Генералния щаб на Украйна, така и на базирания в САЩ Център за стратегически и международни изследвания (CSIS). CSIS допълнително изчислява, че са били убити до 450 000 души.

Експерти от мозъчния тръст оценяват, че през 2026 г. Русия е губила повече от 30 000 души персонал на месец - приблизително с 3000 повече от приблизително 27 000 нови войници по договор, които набира всеки месец.

Средната продължителност на живота на новоназначен руски войник на фронтовата линия в Украйна е от 20 до 30 минути, заяви директорът на ЦРУ Джон Ратклиф на 15 юли на форум по отбрана в Пенсилвания.

Кремъл като цяло не разкрива напълно загубите си.

Руски официални лица отрекоха всякакви планове за мобилизация.

"В момента не се нуждаем от масова мобилизация; тя нито е планирана, нито се очаква", заяви в петък постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя. Той добави: "Доколкото знам."

Във вторник говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи съобщенията за подготовката за мобилизация като опити за "идеологическо разпалване на ситуацията" вътре в Русия.

Русия обяви "частична" мобилизация на 21 септември 2022 г. Досега не е издаван официален указ за нейното прекратяване.