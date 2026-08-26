Вапцаров - поет или терорист? Скандал с наградата на името му, искат от държавата да я отмени

Поетът Вапцаров отново се противопоставя на човека Вапцаров в пореден скандал в обществото.

Часове след като Министерството на културата обяви приемането на номинации за за първи път учредената държавна награда за поезия „Никола Вапцаров“, асоциация „Памет за утре“ поиска незабавното ѝ спиране и провеждането на обществен дебат.

Отличието, което включва грамота, пластика и парична премия от 5112,92 евро (10 000 лв.), се присъжда веднъж на три години за високи творчески постижения в българската поезия.

Веднага след промените през 1989 г. литературното творчество на Никола Вапцаров бе поставено под съмнение от антикомунистически кръгове зарази участието му в антифашисткото движение преди 9 септември 1944 г.

Тогава разстреляният през 1942 г. поет бе обявен за терорист.

Вапцаров е арестуван и осъден на смърт по силата на Закона за защита на държавата за организиране на подривна дейност срещу установения държавен ред по време на война.

Посмъртно е амнистиран след 1944 г.

Процедурата за подаване на предложения е отворена до 24 септември, но от Асоциацията изпратиха отворено писмо до културния министър, правителството и парламентарната комисия по култура с настояване за преосмисляне на статута ѝ.

От асоциацията „Памет за утре“ уточняват, че не оспорват литературния талант на Вапцаров и не призовават за забрана на творчеството му.

Те обаче напомнят официалните данни на Държавна агенция „Архиви“, според които през 1941 г.

той оглавява Централната военна комисия при ЦК на БКП,

осигурявала оръжие, квартири и фалшиви документи за нелегалната конспиративна мрежа.

Според тях държавата не може да го представя единствено като „поет на мира“, премълчавайки участието му във въоръжени структури.

В писмото се изтъква, че по данни на Съюза на българските писатели учреденото отличие на практика възстановява международна държавна награда от времето на тоталитарния режим (връчвана през 1979, 1984 и 1989 г.), което изисква историческа отговорност с оглед на

Закона за обявяване на комунистическия режим за престъпен.

„Памет за утре“ поставя въпроса защо е необходимо съществуването на две почти идентични по обхват и финансов размер държавни отличия – новата награда „Никола Вапцаров“ и учредената през 2024 г. награда „Христо Ботев“.

Асоциацията настоява за незабавно отлагане на процедурата по връчване на наградата за 2026 г., провеждане на обществено изслушване с участието на историци, литературоведи, ДА „Архиви“ и организации на жертвите на тоталитаризма.

Преименуване на отличието с неутралното „Национална награда за българска поезия“ или обединяването му с наградата „Христо Ботев“, е друго предложение на "Памет за утре".

От Министерството на културата към момента няма официална реакция

по изпратеното отворено писмо.

Няма оф ициална реакция и от Съюза на българските писатели, ПЕН-центъра и наследниците на Вапцаров.

Асоциация "Памет за утре" е формация, която на този етап обединява няколко сдружения и организации:

Сдружение "Историческа памет"; Сдружение "Освобождение" ; Съюз "Истина" ; Съюз на репресираните от комунизма - "Памет".

Асоциацията твърди в устава си, че си поставя за цели разкриването и популяризирането на историческите истини в периода от 09.09.1944г.до наши дни.