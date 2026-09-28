Нанков: Демерджиев да пита Шишков защо е избрал точно тези фирми за мантинелите

Вътрешният министър Иван Демерджиев да пита Шишков защо е избрал точно тези фирми за мантинелите. От поведението на двамата министри става ясно, че очевидно не си говорят, подозира бившият регионален министър от ГЕРБ Николай Нанков.

Шишков е “царят на мантинелите” - при него се сключиха последните договори, сега той през “Автомагистрали” ще казва кой ще доставя занапред. Кое не е ясно? Да вземе и да разпита колегата си на някое от заседанията на МС какво го е подтикнало да избере точно тия фирми, коментира Нанков.

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Днес пък става ясно, че двама от Ивановците в кабинета - Демерджиев и Шишков, явно не си говорят. Защо ли? Ами пътувам и слушам по радиото как вътрешният министър се кахъри за договорите за мантинели и как така само 4 компании ги били спечелили. Ама няма нужда да се вайка - да пита Шишков. Точно при него като служебен регионален министър в края на 2022 г. бяха сключени последните договори за доставка и монтаж на мантинели. От тогава нови договори с частни фирми няма, категоричен е Нанков.

"С Прогресивна България ситуацията в държавата върви от прогрес към регрес. Лъснаха им лъжите че няма да вдигат данъците, че ще се справят с високите цени, че ще се борят с еврото и че ще връщат лева, и още, и още…", аргументира се още бившият министър от ГЕРБ.

Сега посягат и на домашната ракия. Външната министърка явно “говори на различен език” с кандидат президентката им и ни направиха за смях пред света с драмата подкрепили ли сме позицията на ООНе или ООО-да. Чудо!