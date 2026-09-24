Шишков за мантинелите: Скандал, държавата е покровителствала фирми

В предаването “Денят ON AIR” гостува регионалният министър арх. Иван Шишков, където коментира съмненията около отклоняването на средства, свързани с производството и поставянето на мантинели, както и за общ контрол върху привидно различни фирми в сектора.

Шишков обяви задълбочени проверки на качеството и монтажа на мантинелите, анализ на обществените поръчки и възможните зависимости между фирмите, както и засилен контрол върху строителството на магистралите.

По думите му никой не е мислил да произвежда и да слага мантинели за наша безопасност. Шишков добави, че основната цел е била парите да бъдат отклонявани. “Изключителен скандал”, добави министърът.



По думите му, държавата дълги години е покровителствала определени фирми в пътния сектор, докато на пазара на практика са останали само те. През последните години е имало "обща шапка", която е разпределяла коя фирма, кога и къде да поставя мантинели.

Министърът не изключи възможността зад тази организация да е стояло и политическо покровителство.

"Разговорът за мантинелите придобива криминален характер. Не знам дали преди години тези фирми са били толкова зависими една от друга. Накрая може да се окаже, че са работили под една политическа шапка", коментира регионалният министър пред Bulgaria ON AIR.

Тестовете на мантинелите

Арх. Шишков защити решението за прекратяване на обществената поръчка за мантинели на стойност 1 млрд. лева. Той припомни, че тогава министерството е било критикувано, но смята, че продължаването на процедурата е щяло да доведе до сериозни проблеми.

"Бяхме прави, че прекратихме поръчката. Един-два месеца изтърпяхме, но трябваше да изградим нова организация", обясни министърът.

Той е категоричен, че министерството вече търси възможности да купува мантинели и от фирми извън България, за да бъде преодоляна зависимостта от досегашните участници на пазара.

"Искаме гаранция, че тези мантинели са минали краш тестове. Имаме съмнения дали досега са минали през реални такива. Не говоря за документи", подчерта Шишков и уточни, че съмненията произтичат от разминавания между документацията и това, което се вижда на място. Предстои да бъде проверено не само качеството на материалите, но и дали мантинелите са монтирани съгласно изискванията.

"Всичко, което не е качествено, ще бъде подменено. Това е въпрос за сигурност", обеща Шишков.

По думите му подмяната на повредените мантинели е започнала преди три-четири дни, като приоритет са мостовите съоръжения.

Възможен ли е лобизъм

Арх. Шишков съобщи, че е назначил комисия от експерти, представители на администрацията и неправителствени организации. Тя ще анализира дали в наредбата от 2024 г. има текстове, които обслужват определени интереси. При необходимост ще бъдат предложени промени в текста на документа. Министърът подчерта, че проверките ще обхванат и начина на поставяне на мантинелите, тъй като фирмите не само ги доставят, но и ги монтират.

"Трябва да сме сигурни, че мантинелите са поставяни качествено и дали отговарят на нормата", посочи министърът.

Гледайте видеото с целия разговор.