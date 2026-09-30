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Борислав Сандов получава обвинение за длъжностно престъпление

Бившият екоминистър твърди, че делото срещу него е „активно мероприятие“ за сплашване и очерняне

30.09.2026 | 08:38 ч. Обновена: 30.09.2026 | 08:38 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Днес бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов ще получи призовка за връчване на постановление за обвинение. Това става ясно от негова публикация в социалните мрежи.

Софийската градска прокуратура ще връчи обвинение в длъжностно престъпление заради подписано през 2022 г. рамково споразумение за сътрудничество с неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии”, зад която е стоял Ивайло Калушев.

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В поста си Сандов подчертава, че новото обвинение няма нищо общо с разследването за смъртта на шестимата души при Петрохан и Околчица, и заявява пълна увереност в законността и правотата на действията си и се надява на обективен съдебен процес. Той обаче е категоричен, че процесът срещу него не е просто рутинно обвинение. „Това е дело за назидание, сплашване и очерняне. Действие за промяна на фокуса на обществото или, както се казваше в миналото, активно мероприятие“, коментира той.

В заключение Сандов призовава за обществена солидарност, предупреждавайки, че „тоталитаризмът и мракобесието дебнат зад ъгъла“, и заявява готовност да премине през очакваните опити да бъде „хулен и мачкан“, убеден, че в крайна сметка справедливостта ще възтържествува.

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