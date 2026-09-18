„Зелено движение“: Обвинението срещу Сандов е част от „активно мероприятие“

Всяко обвинение трябва да бъде разглеждано въз основа на конкретни факти, документи и доказателства, а не чрез публични внушения. Това казаха в своя позиция от политическа партия "Зелено движение" относно "повдигнатото обвинение на Софийската градска прокуратура (СГП) срещу Борислав Сандов".

Софийската градска прокуратура повдигна обвинение срещу едно от знаковите лица на демократичната и екологичната общност у нас, и член на Националния съвет на партията - Борислав Сандов, във връзка със споразумение, подписано през 2022 г., когато той е бил министър на околната среда и водите, посочиха от партията.

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От "Зелено движение" смятат, че трябва да се отговори на въпросите били ли са действително предоставени държавни контролни правомощия на неправителствена организация, били ли са тези правомощия реално упражнявани, каква конкретна облага е настъпила и какви точно са твърдените "значителни вредни последици".

"Тези въпроси са особено важни на фона на посочените в документа проверки на РИОСВ-София през декември 2022 г. и януари 2023 г., при които не са установени нерегламентирани контролни или охранителни дейности, извършвани въз основа на споразумението", допълниха от партията в позицията си.

Самото наличие на административен или процедурен проблем не означава автоматично наличие на престъпление. За наказателната отговорност трябва да бъдат доказани конкретните елементи на престъплението, включително твърдяното превишаване на власт, специалната цел за набавяне на облага и настъпилите вредни последици, добавиха те в позицията си.

От "Зелено движение" не приемат практиката политическият и общественият живот да се превръщат в поле за обвинения, квалификации и медийни внушения преди да е установена фактическата истина. Начинът, по който Софийска градска прокуратура повдига обвинение срещу Борислав Сандов, както и избраното време за това действие, са част от активно мероприятие, в което завладените български институции противоконституционно се намесват в предстоящите избори за президент и вицепрезидент, посочиха още в позицията си от "Зелено движение". Според тях "целта на задкулисните господари на прокуратурата е ясна - създаване на несигурност и страх сред знаковите лица на опозицията, завземане на още повече власт и съсредоточаването ѝ в един център, който да отклони България от демократичните завоевания и европейския ѝ път".

От партията изразяват категоричната си подкрепа и подпомагане по всякакъв законов начин в доказването на несъстоятелността на повдигнатото срещу Сандов обвинение и изчистването на неговото име. "Зелено движение" очакват компетентните органи да изяснят случая обективно, независимо и прозрачно, като всяка страна има възможност да представи своите доказателства и да упражни правото си на защита.

По-рано днес от прокуратурата съобщиха, че е привлечен като обвиняем бивш министър на околната среда и водите за предоставяне на контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа "Петрохан".