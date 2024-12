Урсула ще посети Турция, ще разговаря с Ердоган за Сирия

Вчера вечерта председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен проведе телефонен разговор с Реджеп Таип Ердоган и каза, че планира да посети Турция, за да проведе дискусии относно ситуацията в Сирия.

“Териториалната цялост на Сирия трябва да бъде запазена, а малцинствата – защитени”, написа в Х председателят на ЕК и добави, че през следваща седмица ще посети Турция, за да “обсъдим какво означава това развитие за региона и извън него”.

Както Европейският съюз, така и Турция се надяват на стабилност в Сирия след падането на лидера Башар Асад, като очакванията са множество сирийски бежанци да се завърнат доброволно в родината си, отбелязва ДПА. Несигурността обаче продължава, тъй като ислямистката група “Хаят Тахрир аш Шам“, определена от ООН за терористична организация, ръководи свалянето на Асад.

Новият върховен представител на ЕС по външната политика Кая Калас предупреди вчера членовете на Европейския парламент за потенциалните рискове от сектантско насилие, възраждане на екстремизма и вакуум в управлението в Сирия, припомня ДПА. Калас подчерта необходимостта от предотвратяване на повторение на ужасяващите сценарии, наблюдавани в Ирак, Либия и Афганистан. Тя подчерта факта, че ситуацията в Сирия отразява отслабеното състояние на дългогодишните съюзници на Асад в Русия и Иран, които са заети с конфликтите в Близкия изток и Украйна.

Had a substantial exchange with @RTErdogan on the situation in Syria.

Syria’s territorial integrity must be preserved and the minorities, protected.

We’ll meet early next week in Türkiye to discuss what this development means for the region and beyond.