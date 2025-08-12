Европа е увеличила военната си помощ за Украйна през май и юни, за разлика от САЩ, и разчита все повече на собствената си отбранителна индустрия, а не на запасите си с оръжия, каза днес германският изследователски Институт в Кил, цитиран от Франс прес.

От началото на войната до края на юни Европа, включително и Обединеното кралство, е предоставила на Украйна военна помощ на обща стойност 80,5 милиарда долара. Помощта от Съединените щати за Украйна е 64,6 милиарда долара.

Според германския институт общата военна помощ на Европа за Украйна е станала по-голяма от американската за първи път от юни 2022 г.

"Значителна част от предоставените оръжия вече не идват от складовете, а директно от отбранителната индустрия", отбелязва Институтът в Кил.

През май и юни Европа е отпуснала за Украйна военна помощ от 10,5 милиарда евро: Германия е дала 5 милиарда евро, Норвегия - 1,5 милиарда, Белгия - 1,2 милиарда. Нидерландия, Обединеното кралство и Дания са дали по между 500 и 600 милиона евро./БТА