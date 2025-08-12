IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 85

През юли в Истанбул е отчетен само един дъждовен ден

Нивото на язовирите край мегаполиса пада под 50%

12.08.2025 | 15:19 ч. Обновена: 12.08.2025 | 17:36 ч. 2
Reuters

Reuters

През месец юли в град Истанбул е отчетен само един дъждовен ден, с което е отбелязан спад от 71 процента спрямо същия период на миналата година, а заради сушата нивото на язовирите, които захранват града с вода, е спаднало под 50%, предава ТРТ Хабер. 

Според доклад на турското министерство на околната среда, градоустройството и изменението на климата през юли районът около Мраморно море, където се намира и Истанбул, е преживял най-сухия месец за последните 65 години, отбелязвайки спад в нивото на валежите с 95 процента спрямо обичайното. В доклада се посочва още, че въпреки, че в по-голямата част от страната е отчетен спад в нивото на валежите от 80 до 40%, в окръзите Караман и Мерсин в Централна Турция и Тунджели в Източна Турция е отчетен ръст от над 100% спрямо обичайното.  

Заради сушата в района на Мраморно море нивото на водата в по-голямата част от язовирите, които снабдяват Истанбул, е спаднало под 50%, като изключение правят язовирът Елмалъ с ниво от 66,1%, язовирът Дарлък с ниво от 59,65% и язовирът Теркос с ниво от 53,01%. 

Към настоящия момент средното ниво на водата в язовирите край Истанбул достига 48,3%, като най-ниски стойности са отчетени в язовирите Ъстранджалар и Алибей – съответно 28,05 и 31,53, отбелязва още ТРТ Хабер. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Истанбул безводие суша мегаполис
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem