Петгодишно дете се удави в басейн в Равда

Детето било кротко и дори се страхувало от водата

12.08.2025 | 15:31 ч. Обновена: 12.08.2025 | 17:19 ч. 18
Снимка: БГНЕС

Петгодишно дете от Стара Загора, дошло със семейството си да прекара лятото на морето, се е удавило в басейн. Трагедията се е разиграла в комплекс в Равда, съобщава chernomore.bg.

Трагедията се е случила около 22:00 часа, когато детето, по неизяснени причини, е влязло във водата. На метри от него били майка му и вуйчо му, но всичко се е случило бързо и не могли да го спасят.

Собственик от съседен апартамент в комплекса разказа пред "Флагман", че детето било кротко, послушно и дори се страхувало от водата – никога не влизало само, без придружител. 

Ще се изяснява какво е накарало малчугана да се приближи и да влезе в басейна.

Тагове:

равда удавено дете
