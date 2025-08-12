Петгодишно дете се удави в басейн в Равда

Петгодишно дете от Стара Загора, дошло със семейството си да прекара лятото на морето, се е удавило в басейн. Трагедията се е разиграла в комплекс в Равда, съобщава chernomore.bg.

Трагедията се е случила около 22:00 часа, когато детето, по неизяснени причини, е влязло във водата. На метри от него били майка му и вуйчо му, но всичко се е случило бързо и не могли да го спасят.

Собственик от съседен апартамент в комплекса разказа пред "Флагман", че детето било кротко, послушно и дори се страхувало от водата – никога не влизало само, без придружител.

Ще се изяснява какво е накарало малчугана да се приближи и да влезе в басейна.