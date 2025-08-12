Япония помни: 40 г. от най-смъртоносната самолетна катастрофа в света

Япония отдава почит на жертвите на най-смъртоносната самолетна катастрофа в света, засегнала само една машина и станала точно на днешния ден преди 40 години, предаде Франс прес.

По повод тъжната годишнина семействата на 520-те жертви организираха поход в планината, в която на 12 август 1985 г. се разби самолетът Боинг 747 на японската авиокомпания „Джапан еърлайнс“. Машината изпълняваше полет от Токио за Осака. Тя се разби на около 120 километра северозападно от японската столица.

На мястото, на което преди 40 години бяха открити отломки от самолета, се издига мемориал, до който днес отидоха роднините на загиналите.

Екипажът на злощастния самолет е изгубил контрол над машината малко след излитането. Около 10 минути след като самолетът се е издигнал във въздуха, в машината се е чул силен шум. Задействала се е аларма и самолетът е започнал да се тресе силно, преди да се разбие.

Машината е била почти пълна, тъй като много пътници се прибирали от лятна почивка. Сред загиналите имаше 505 пътници и 15 души екипаж. Четирима души оцеляха.

Смята се, че причини за катастрофата са ремонтни дейности на задната преграда на самолета, недобре извършени седем години по-рано от инженери на „Боинг“, съчетани с неглижиране на машината от страна на японския превозвач. Много малки пукнатини по фюзелажа на самолета, които до този момент са били незабелязани, внезапно са се разширили, хидравличната система се е спукала и това е станало причина за падането на самолета.

Трагедията в Япония остава в историята като най-смъртоносната самолетна катастрофа с един самолет. Но най-смъртоносната самолетна катастрофа с повече от една машини, си остава тази от 1977 г., когато на писта в Тенерифе на Канарските острови се сблъскват два самолета „Боинг“ 747 и загиват общо 583 души.

През януари 2024 г. имаше сблъсък на летище „Ханеда“ в Токио между малък самолет на японската брегова охрана и самолет на „Джапан еърлайнс“. В инцидента загинаха петимата души в малкия самолет, докато 379-те пътници в големия самолет успяха да го напуснат точно преди той да избухне в пламъци./БТА