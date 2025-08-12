Паника в Източна Украйна, след като Тръмп обмисля идеята да даде части от нея на Русия

На плажовете на малкото солено езеро в Славянск, където лечебните води осигуряват момент на утеха от бурното насилие на източните фронтови линии само на няколко мили разстояние, разговорите за сделка за земя с Украйна на срещата на върха за Аляска в петък изглеждат мрачни и сюрреалистични.

Но предложението на Кремъл към специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф да размени прекратяване на огъня за частите от Донбас, които Русия все още не е завладяла, означава, че този град и тези близо до него биха могли внезапно да станат територия на Москва. И дори на този тих плаж това предизвика „паника“, пише CNN.

„Много от приятелите ми искат да останат тук и всички ще трябва да си тръгнем“, каза Михайло. „Но честно казано, не мисля, че това ще се случи.“ Има неподчинение и признание, че дипломацията с високи залози, която американският президент Доналд Тръмп води с руския президент Владимир Путин, може да се окаже толкова неуспешна в изпълнението, колкото и прибързаната ѝ подготовка.

За Людмила, която се придвижва към водите в инвалидна количка, задвижвана с ръце, соленото езеро е кратък момент на облекчение от нараняванията ѝ от стъпването върху противопехотна мина преди две години. Това е ежедневна болка, която не я впечатлява за разлика от дипломацията.

В Донецка област новината за предстоящата сделка на Уиткоф с Кремъл, объркана в детайлите и незабавно отхвърлена от Киев, постави още по-дълбоко живота на вече опустошените от войната.

Град Славянск беше превзет за първи път от московските „сепаратисти“ през 2014 г., преди украинските сили да си върнат контрола. На запад от него бяха набързо изкопани нови ровове, за да се подготвят за възможността продължаващата руска офанзива да застраши отново самия град. Но малцина си представяха, че ключовият им съюзник, Съединените щати, може да обмисли идеята да се откажат от дома си.

В родилното отделение на града, единственото функциониращо заведение от този вид на километри разстояние, Таисия гали Асол, дъщеря си, родена в неделя в свят, където внезапно рисковете от пребиваване в Славянск са се умножили.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви във видео обръщение след съобщението на президента Тръмп за среща с руския президент Владимир Путин, че Украйна е „готова да работи заедно с президента Тръмп“, но отхвърли идеята за каквито и да било териториални отстъпки.

Най-близката жп гара е Краматорск, де факто столицата на контролирания от Украйна Донецк, оживен град, където цивилният живот се поддържа сред военните, които са базирани там.