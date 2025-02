Путин подари букет бели рози на руския патриарх Кирил

По повод 16-тата годишнината от интронизацията на руския патриарх Кирил, руският президент Владимир Путин изрази уважение и подари букет бели рози. Путин и патриарх Кирил се срещнаха в събота в Кремъл, посочиха от президентската институция.

Отношенията между руския президент и главата на Руската православна църква, остават силни и стабилни през годините. Двамата поддържат близък диалог, като църквата играе ключова роля в утвърждаването на държавната политика и националната идентичност на Русия.

От своя страна патриарх Кирил неведнъж е изразявал подкрепа за вътрешната и външната политика на Кремъл, като подчертава значението на православието за руската културна и духовна идентичност.

🚨⚡Vladimir Putin congratulated Patriarch of Moscow and All Rus' Kirill on the sixteenth anniversary of his enthronement pic.twitter.com/TrUK8YE5h8