Ще можем безплатно да теглим пари от банкомат до 10 пъти на месец

Хората ще могат безплатно да теглят пари от банкомат от платежна сметка за основни операции до 10 пъти на месец. Това предвиждат промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, които вече са приети от парламента и са обнародвани в “Държавен вестник”, но влизат в сила след два месеца - от 7 октомври 2025 г.

Безплатното теглене може да бъде от банкомат на съответната обслужваща банка. Не може безплатно да се тегли от банкомат на друга банка или да се теглят пари в брой от офис на банката. Безплатно ще може да бъдат правени всеки месец и до три банкови превода от сметка за основни операции, включително чрез системите за онлайн банкиране на банката, гласят новите текстове. Сметката няма и ежемесечни такси за обслужване.

За да може да бъдат теглени безплатно пари от сметка за основни операции, в нея трябва да постъпват и да се съхраняват само средства от трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения по социалното осигуряване и социалното подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти. Това означава, че ако човек продаде няколко декара нива и получи парите по тази сметка губи право на безплатните тегления и преводи. Ако реши сам да внесе някакви пари в брой по сметката, също губи това право, съобщава "Труд".

Всички банки, лицензирани в България, и клонове на банки, осъществяващи дейност на територията на страната, които предоставят платежни услуги на потребители, са длъжни да предлагат и платежни сметки за основни операции, но банките не рекламират тази своя дейност. Хората в страната имат право да открият и да ползват платежна сметка за основни операции, но условията за откриването са малко по-сложни от тези за откриване на обикновена разплащателна сметка, по която банките събират такси. При подаване на заявление за откриване на сметка за основни операции банката има срок от 10 дни след получаване на всички изисквани документи, за да я открие или да откаже.

Банката може да откаже откриването на такава сметка, ако човекът вече има платежна сметка за основни операции в същата или в друга банка. Банката може да откаже и ако клиентът има повече от една обикновена разплащателна сметка, от която може да тегли пари, да прави банкови преводи или да внася пари в нея. Ако човек има платежна сметка за основни операции, но след това открие повече от една обикновена разплащателна сметка, банката може да развали договора за платежната сметка за основни операции.