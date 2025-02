Евролидерите в подкрепа на Украйна: Мир чрез сила, мъдрост и единство ВИДЕО

Днес можете да видите нашата столица, можете да видите нашите хора. С онези лидери, които пристигнаха в Украйна, започнахме този ден, като отдадохме почит на нашите войници, които дадоха живота си за страната ни. Лидерите – офлайн и онлайн – подкрепят нашия суверенитет, нашата териториална цялост и всички сме наясно, че това е непредизвикана и престъпна война на Русия срещу Украйна.

Това заяви президентът на Володимир Зеленски пред 15-те европейски лидери, които посетиха страната му за да са част от срещата "Подкрепа за Украйна", отбелязваща третата година от началото на войната.

Той също така предложи пълна размяна на всички военнопленници с Русия като "начало" на процеса за прекратяване на конфликта.

Zelensky to EU leaders in Kyiv:

The war is against Ukraine, so Ukraine must be at the negotiating table

Peace can’t be declared or announced. [it must be built]

No one trusts Russia. This trust should be built in baby steps. The first step is to exchange all prisoners 1/ pic.twitter.com/q1YMNtNyMv