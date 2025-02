Лидерите на ЕС пристигнаха в Киев, за да изразят подкрепата си за Украйна

Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев с влак в понеделник сутринта, за да отбележи третата годишнина от началото на войната на Русия срещу Украйна и докато големият натиск на Доналд Тръмп за преговори разтърсва европейските съюзници, подклаждайки опасения, че прибързана сделка може да остави целия континент уязвим за експанзионизма на Кремъл.

Очаква се президентът на Европейската комисия да представи пакет от финансова помощ от 3,5 милиарда евро, за да влее допълнителна ликвидност в напрегнатия бюджет на Украйна и да улесни закупуването на военно оборудване от местната индустрия.

3,5 милиарда евро са аванс към по-голям фонд за помощ от 50 милиарда евро, който Европейският съюз създаде в началото на 2024 г., наречен “Механизмът за Украйна“.

Докато Брюксел успя да покрие финансовите нужди на Украйна за цялата година, доставката на оръжие след лятото остава несигурна.

"Трябва да ускорим незабавната доставка на оръжия и боеприпаси. И това ще бъде в основата на нашата работа през следващите седмици", каза фон дер Лайен пред медиите на път за града. “Вярваме в свободна и суверенна Украйна по пътя й към Европейския съюз”, каза още председателят на ЕК, съобщава Euronews.

Фон дер Лайен също е готова да обяви инициатива за интегриране на Украйна и Молдова в електроенергийния пазар на блока до края на годината.

В Киев към нея се присъединява нейните колеги от европейски комисари, които трябва да се срещнат със своите колеги от украинското правителство, за да задълбочат връзките.

Към визитата на Фон дер Лайен в Украйна се присъединиха още председателя на Европейския съвет Антонио Коста, испанския премиер Педро Санчес и канадския премиер в оставка Джъстин Трюдо. Всички те отбележат тържествената годишнина. Те ще се срещнат съвместно с украинския президент Володимир Зеленски, за да потвърдят своята солидарност и подкрепа.

“Ние сме в Киев днес, защото Украйна е Европа. В тази борба за оцеляване на карта е заложена не само съдбата на Украйна. Това е съдбата на Европа“, заяви Фон дер Лайен в съобщение в Х, придружено от видеозапис на пристигането ѝ в Киев с влак заедно с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

On the 3rd anniversary of Russia’s brutal invasion, Europe is in Kyiv.

We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe.

In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake.

It’s Europe’s destiny. pic.twitter.com/s0IaC5WYh6