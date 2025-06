Макрон шепне в ухото на Мелони, тя върти очи ВИДЕО

Италианският министър-председател Джорджия Мелони беше уловена да върти очи, след като френският президент Еманюел Макрон ѝ прошепна нещо. Случката е от срещата на върха на Г-7.

Реакцията дойде в момент, когато световните лидери от Групата на седемте - Великобритания, САЩ, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и ЕС - се срещнаха в луксозния курорт Кананаскис на фона на задълбочаващите се глобални кризи в Украйна и Близкия изток.

Мелони беше уловена от камерата как се навежда, за да чуе какво ѝ шепне френският президент.

French President Emmanuel Macron was seen whispering into the ear of Italian Prime Minister Giorgia Meloni, who then rolled her eyes during the G7 summit in Alberta 🇨🇦

