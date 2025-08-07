Успех: БГ ученици спечелиха 4 медала от Олимпиада по география в Тайланд

Четири медала от Международната олимпиада по география в Тайланд спечелиха учениците Звездемир Пенев, Борис Донков, Николай Костадинов и Кристиан Петров.

"Успехът се състои от няколко фактора - подготовка, подбор. За да стигнем до Международната олимпиада, преминахме през няколко етапа", каза Николай в "България сутрин".

Най-голямото предизвикателство за Борис по време на Олимпиадата е писменият тест, който е с по-теоретична насоченост.

"Нашата Олимпиада се състои от 3 различни теста - писмен, теренна работа и мултимедиен текст, която включва различни въпроси от всички сфери на географията. За мен най-сложен беше писменият. Географията не е само теория, учи се и на терен", обясни той.

Техният ръководител Калоян Цветков също изтъкна дългата подготовка на учениците.

"Те започват да се подготвят месеци преди самото състезание. Преминаха през общински кръг, областен кръг, национален кръг и след това допълнителна подготовка в СУ, която проведохме през май. Успяхме на финалната права да дадем още една допълнителна помощ за тях. Тестът е комплексен. Подготовката и състезанието в Банкок е много над нивото на Националната олимпиада в България. Тя е изцяло на английски език", разясни Цветков пред Bulgaria ON AIR.

Във всеки един от трите компонента различни държави изпъкват.

"С гордост заявявам, че сме на второ място от всички държави участници на т.нар. мултимедиен тест. Само САЩ са пред нас", допълни Цветков и добави, че между тях си е имало здравословна конкуренция, която взаимно ги е дърпала напред.

Гледайте целия разговор във видеото.