Зодиите, които са главни герои

За тези зодии се казва, че винаги са главните герои. Те са център на внимание, обичат да говорят за себе си и да демонстрират талантите си, държат идеите им да бъдат чути. Няма как да останат незабелязани. Ето кои са те, според "Yahoo Life".

Лъв

Тук няма никаква изненада - Лъвовете са родени да бъдат под светлините на прожекторите. Те са управлявани от Слънцето и са като него - всеки го иска, забелязва, всеки му се радва. Тези зодии се виждат като център и главно действащо лице във всичко. Истинските царе на зодиака. Магнетични са, имат природен чар и всички са привлечени от тях. Знаят как да са лидери, да командват, да разказват завладяващи истории, които всеки слуша. Впечатляват аудиторията и винаги са звезди. Увереността им е заразна.

Везни

На пръв поглед те може да изглеждат като главните герои. Но после става ясно, че са такива. С елегантността си, чара си, грацията си и социалните си умения, които имат по природа, те бързо се превръщат в център на мнимание. Сладкодумни са, омайват с историите си и безупречния си външен вид. Управлявани са от планетата на любовта и красотата, Венера, така че придават романтика, чар и обаяние на всичко. Разбиращи са, спокойни, мразят караниците. Хората са привлечени от тях, тъй като в тяхната компания се чувстват специални, разбрани и харесвани.

