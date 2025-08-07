В Италия започват да строят най-дългия висящ мост в света

Италианският вицепремиер и министър на транспорта Матео Салвини даде пресконференция, след като беше одобрен проектът за висящия мост през Месинския проток, свързващ континенталната част на Италия със Сицилия.

Междуведомственият комитет за икономическо планиране и устойчиво развитие на Италия (CIPESS), е одобрил oкончателния проект за моста на Месинския проток, който ще свързва страната от крайбрежието на Реджо Калабрия с остров Сицилия.

Мостът ще е дълъг 3300 метра и както отбеляза министърът на транспорта Матео Салвини: "Това ще е най-дългият висящ мост на света".

Салвини подчерта икономическо му значение за страната, като изтъкна: "Мостът ще е ускорител на развитието, защото ще реши някои от проблемите на Южна Италия".

Месинският пролив отделя остров Сицилия от Апенинския полуостров и съединява Йонийско с Тиренско море. В най-тясната си част (на север) е широк около 3,2 км. В митологията проливът е пазен от две морски чудовища - Сцила и Харибда.

За изграждането на съоръжението са планирани над 13 милиарда евро. Строителството трябва да започне през есента и да завърши през 2032-2033 г.

Мостът ще е с по три пътни ленти във всяка посока, включително и аварийна, две обслужващи ленти, две железопътни линии и тротоари.

Опозицията е разгневена, защото: "Това е проект, който представлява най-голямото разхищение на публични средства, виждано някога в Италия". Представители на опозицията припомниха още, че това е стара идея и даже Берлускони не се осмелил да я реализира.

От комитета "Не на моста" също са разгневени: "Ще организираме гражданско неподчинение и не ни интересува дали ще ни арестуват. Важно и свято е за нас да защитим тази територия", каза за Раи 3 основателят му Ренато Акоринти.