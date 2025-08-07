Гуцанов: Дизайнерската дрога и вейповете са едни от бичовете на съвремието ни

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) стартират нова инициатива за намаляване на употребата на райски газ, дизайнерска дрога и вейпове сред децата. Министърът и председателят на ДАЗД д-р Теодора Иванова представиха видеоклипове, в които на достъпен език лекари разказват за вредите от употребата на тези субстанции.

"Посъветвахме се още в началото с децата – имат ли нужда от тази кампания за превенция. Отговорът: "Да, ние знаем, че са вредни, но не знаем защо“. Това ни даде основание да се обърнем към лекарите. Много директори на училища се обърнаха към нас, затова бяха направени тези клипове с участието на лекарите. Разработихме брошура с QR код, който е каналът към клиповете. Опитваме се да бъдем гъвкави и иновативни в новите съвременни технологии", заяви д-р Иванова.

От своя страна социалният министър благодари на ДАЗД, на децата и лекарите, че заедно са започнали тази кампания. Гуцанов определи дизайнерската дрога за “опасна чума”.

“От началото на годината 1239 са постъпилите сигнали за деца в риск, а над 10 са самосезиранията на ДАЗД за деца, употребяващи райски газ. Има закон, но продължават да се ползват тези дизайнерски дроги и райския газ. Не знам какво още трябва да покажем пред обществото, за да се разбере, че това е изключително опасно за живота и здравето. Едно дете да спасим, значи сме свършили немалка работа”, обобщи Гуцанов.

“Опасностите сега нямат нищо общо с тези преди време. Дизайнерската дрога и вейповете са едни от бичовете на съвремието ни. Има фатален край за много деца, но и увреждания до живот – и на психиката, и на физическото състояние. Цялото общество трябва да се справи с това“, каза още той.

“Лекарите, включили се в инициативата, са от Военномедицинска академия, болница “Пирогов“, лекари от Варна, Стара Загора, Перник, Бургас, Пловдив, Пазарджик, Русе. Спортистите, които подкрепят кампанията, са Невяна Владинова, Боряна Калийн, Димитър Кузманов и те показват на децата как се става голям спортист, без да има нужда от взимане на райски газ или дизайнерска дрога и че има друг начин да покажеш, че си голям и силен”, каза още министър Гуцанов.

“Слага се фентанил във вейпове, тъй като по този начин пристрастяването става мощно и бързо, дизайнерските дроги невинаги се улавят при изследванията и не може да се прецени от какво естество е увредата, предупредиха в клиповете медиците. Има случаи на фатален край, тъй като анализите не успяват да уловят съдържанието на субстанциите”, допълват лекарите.