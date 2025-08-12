Ултрабогатите се впускат във вековна търговия със злато в Азия

В ултрабогатите среди на Азия някои семейни офиси вече заобикалят посредниците и се нахвърлят върху самия златен бизнес. Те финансират, доставят и препродават кюлчета като търговци, пише Bloomberg.

Вземете например Cavendish Investment Corp., многофамилен офис, управляван от бившия председател на хонконгска бижутерска компания, която тази година ще насочи приблизително една трета от портфолиото си за търговия с физическо злато, отивайки крачка отвъд индексните тракери и трезорните складове. Дилърите на благородни метали J. Rotbart & Co. и Goldstrom също търгуват с ултрабогатите кланове в региона.

Кавендиш добива злато от малки мини в Кения и други части на Африка, транспортира го със самолет до Хонконг, рафинира го и го продава на пазарни цени на богати клиенти в цяла Азия и на китайски стратегически купувачи. Ако това ви звучи като търговска къща от 19-ти век, то е горе-долу вярно.

„Това е пазар на продавачите“, каза Жан-Себастиан Жакетен , управляващ партньор в Cavendish. Той отказа да разкрие активите, които фирмата управлява, или каква сума общо е отпуснала за сделките. „Вярваме, че имаме около година, за да се възползваме от тази възможност.“

В света на инвестициите в свръхвисоко нетно състояние, златото винаги е служило като пасивна защита срещу по-рискови сделки. Но в момент, когато войните, инфлацията и грешките на централните банки изглеждат по-скоро като нещо обичайно, търсенето на злато рязко се увеличи.

Несигурността относно статута на златото в мащабната програма за мита на президента на САЩ Доналд Тръмп тласна пазара в нова бъркотия през последните дни. В понеделник Тръмп се изказа, заявявайки в социалните медии, че вносът на злато няма да бъде обект на американски тарифи - въпреки че пазарът остава напрегнат, тъй като Белият дом все още не е публикувал официална актуализация на политиката.

Богатите инвеститори в Азия показват силен апетит. Тези в Хонконг са удвоили инвестициите си в благородния метал за една година, според проучване на HSBC от 2025 г. На континента промяната също е драматична - до 15% от портфейлите от 7% преди година, показа проучване сред над 10 000 богати инвеститори на 12 пазара.

„Азиатските семейства разбират златото по-добре от западните, защото то е част от културата им от толкова дълго време“, каза Джошуа Ротбарт , основател и управляващ партньор в брокера на благородни метали J. Rotbart & Co. „Те знаят, че трябва да направят тази инвестиция като бизнес.“

Някои са се обърнали към отдаването им под наем. Милиардерски семейства в Обединените арабски емирства и Хонконг печелят от 3% до 4% възвръщаемост, като отдават физическите си кюлчета под наем на местни бижутери – добавяйки доходност към обичайното покачване на цената, според Rotbart и търговеца на благородни метали Goldstrom. Те превръщат сигурен актив в тихо натрупваща се машина за пари.

Други пък влизат в начинания за споделяне на печалбата с Goldstrom и J. Rotbart & Co. Междувременно някои играят арбитражна игра, купуват кюлчета с отстъпка в Дубай и ги препродават за премии в Хонконг, където търсенето е особено високо, а логистиката е рационализирана. Богатите семейства могат също да използват физическото си злато като обезпечение, за да вземат заеми за други инвестиции като акции, криптовалути и недвижими имоти, казаха ръководители на Goldstrom и Rotbart.

„Където и да отидете в Азия, всички купуват злато в много по-големи пропорции, отколкото на Запад“, каза Патрик Туохи , изпълнителен директор на Goldstrom. „Хората държат злато, защото знаят, че винаги могат да го продадат в лошо време.“

Метафорично казано, прогнозата е за дъжд. Щатският долар се клатушка под тежестта на нарастващия дефицит на американския дълг и потенциалните намаления на лихвените проценти от Федералния резерв. Това е сценарий, при който привлекателността на нелихвеното злато като убежище вероятно ще блесне още по-ярко, докато по-слабият долар прави метала, оценен в щатски долари, по-евтин за повечето купувачи. Deutsche Bank прогнозира, че средната цена на златото ще бъде 3700 долара за унция през 2026 г., докато Goldman Sachs Group Inc. очаква ралито да продължи до 4000 долара, спрямо около 3375 долара на 11 август.

„Хеджирането срещу хонконгския долар всъщност е получаването на физическо метално злато, защото Хонконг е на практика извън контрол върху собствената си валута“, каза Куентин Май , главен изпълнителен директор на West Point Gold, компания за миннодобивни проучвания.

За златото в Хонконг има подкрепа и от континенталната част на страната, най-големият потребител на благородния метал. Китай откри първия си офшорен златно хранилище в Хонконг тази година, което улесни сетълмента за глобалните играчи и тихомълком затвърди ролята на града като център за злато в Азия, точно както Пекин възнамеряваше. Но тези усилия имат ограничения.

Първо, продължават да се наблюдават опасения относно съответствието. От няколкото рафинерии в Хонконг само две са акредитирани от Лондонската асоциация на пазара на кюлчета, влиятелна търговска организация, която изисква от фирмите да извършват скрининг за метали, свързани с конфликти или вредни за околната среда. Повечето от най-големите купувачи на кюлчета в света – включително централни банки, институционални инвеститори и луксозни марки – приемат само отговорно добито злато от рафинерии, включени в списъка за добри доставки на LBMA.

Това може да представлява предизвикателство, когато се работи с доставки от места като Кения, която неправителствената организация SwissAid е посочила като транзитен център за контрабандни кюлчета от други африкански страни. По-рано тази година групата заяви, че страната може да се е превърнала в канал за злато от Судан, където от 2023 г. бушува гражданска война.

Кавендиш работи с търговеца на благородни метали Ramco Ltd., който „прави всичко възможно, за да доставя злато от качествени продавачи, като гарантира, че спазваме законодателството на Хонконг“, каза директорът Гавин Уайборн.

Друго съображение е, че търговията с нерафинирано злато може да бъде много рискова стратегия, която изисква не само задълбочено разбиране на пазара на злато, но и солидни връзки с легитимни играчи, каза Туохи.

„Когато знаеш абсолютно какво правиш, това е механично и много доходоносно“, каза Туохи. „Но има огромна разлика между това да не знаеш точно какво правиш и да имаш изпитан и доказан работен процес. А тази липса на опит може да ти струва хиляди, ако не и милиони долари.“

Съществува и опасението, че купонът може да не продължи дълго. След феноменалното покачване през последната година, дори най-ентусиазираните любители на златото може да открият, че цените, близо до рекордни нива, са все по-трудни за понасяне. Чувствителните към разходите купувачи в региона може да се окажат изтласкани от пазара, ако покачването продължи да достига нови висоти, като високите цени вече оказват силно влияние върху търсенето на златни бижута в Китай и Индия - двата най-големи потребители на кюлчета.

„Очакваме, че след около година пазарът ще започне да се охлажда“, тъй като геополитическите проблеми се облекчават около междинните избори в САЩ през 2026 г., каза Жактен. „Търсенето ще намалее.“

Преди изпращане, златото се анализира предварително, за да се анализира съставът му, за да се изчисли експортният данък. След това необработеното злато пристига на специализиран товарен терминал на международното летище в Хонконг и бързо се премества в местна рафинерия за огнен анализ. Няколко дни по-късно то се отправя към частни хранилища или през границата към купувачи от континента, някои от които са държавни компании.