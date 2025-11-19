IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Украйна е нанесла удар с американски ракети срещу руския град Воронеж

Русия заяви, че всичките ракети са били свалени

19.11.2025 | 09:20 ч. 10
Украинските сили са изстреляли 4 произведени в САЩ ракети АТАКМС (ATACMS) по руския град Воронеж, съобщи руското министерство на отбраната, като заяви, че ударът е бил насочен срещу цивилни обекти, предадоха Ройтерс и ТАСС.

"По време на противоракетния бой руските бойни екипажи на зенитната ракетна система С-400 и зенитния ракетно-оръдеен комплекс "Панцир" са свалили всички ракети АТАКМС", съобщи още министерството, като публикува и снимки, за които твърди, че показват части от ракетите.

Пусковите установки МЛРС са били унищожени с удари на ракети "Искандер".

Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев съобщи в "Телеграм", че предупреждението за опасност от удар на дронове е отменено. Режимът на тревога беше обявен снощи в 21:27 ч. московско време. В същия период беше обявено и отменено и предупреждението за опасност от ракетен удар.
(БТА)

Тагове:

войната в Украйна Русия американски ракети Воронеж
