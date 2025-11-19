Ясни са 42 от отборите финалисти на Мондиал 2026

След изиграването на последните мачове от квалификациите за Световното първенство през 2026 г. в Северна и Централна Америка вече са известни 42 от 48-те отбора, участващи в Световното първенство по футбол, което ще се проведе догодина в САЩ, Мексико и Канада.

Отболите, осигурили си участие, са: домикините от САЩ, Мексико и Канада, както и класиралите се Австралия, Иран, Япония, Йордания, Република Корея, Узбекистан, Аржентина, Бразилия, Еквадор, Нова Зеландия, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Мароко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо Верде, Република Южна Африка, Катар, Англия, Саудитска Арабия, Кот д'Ивоар, Сенегал, Франция, Хърватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерландия, Швейцария, Испания, Австрия, Белгия, Шотландия, Панама, Кюрасао и Хаити.

Четиридесет и осем отбора ще участват в турнира за първи път, като последните шест участника ще бъдат определени след баражи.

