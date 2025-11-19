IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ясни са 42 от отборите финалисти на Мондиал 2026

Останалите ще станат известни след изиграването на баражи

19.11.2025 | 09:38 ч. 6
Испания се класира на световно от нашата група, а Турция ще играе бараж.Снимка: БГНЕС

След изиграването на последните мачове от квалификациите за Световното първенство през 2026 г. в Северна и Централна Америка вече са известни 42 от 48-те отбора, участващи в Световното първенство по футбол, което ще се проведе догодина в САЩ, Мексико и Канада.

Отболите, осигурили си участие, са: домикините от САЩ, Мексико и Канада, както и класиралите се Австралия, Иран, Япония, Йордания, Република Корея, Узбекистан, Аржентина, Бразилия, Еквадор, Нова Зеландия, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Мароко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо Верде, Република Южна Африка, Катар, Англия, Саудитска Арабия, Кот д'Ивоар, Сенегал, Франция, Хърватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерландия, Швейцария, Испания, Австрия, Белгия, Шотландия, Панама, Кюрасао и Хаити. 

Четиридесет и осем отбора ще участват в турнира за първи път, като последните шест участника ще бъдат определени след баражи.

Всички новини след снощните срещи от квалификациите четете в Gol.bg

