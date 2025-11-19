Срещу цените за паркиране в София: Виждаме как един лев се превръща в едно евро

Бизнесът се изправи срещу Столичната община заради новите, двойно по-високи цени за паркиране в синя и зелена зона, разширяването на зоните и допълнителните мерки, приети миналата седмица от Столичния общински съвет.

Макар че реформата беше предшествана от онлайн анкета с участието на над 22 000 души, реакциите на обществото са смесени – част от гражданите подкрепят промените, но други категорично се противопоставят. Сред най-гласовитите критици са ресторантьорите.

Заместник-председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Атанас Димитров обясни, че секторът вече е подложен на сериозен натиск – от отпадането на диференцираната ДДС-ставка, през увеличените осигуровки, до новите идеи за данък дивидент и други фискални промени. Новият удар според него идва именно от София.

"София е притегателен административен и туристически център. Ограничаването на достъпа до централната градска част и рязкото вдигане на цените създават сериозни проблеми – за командировани, за доставчици, за нашия клиентопоток", заяви Димитров пред bTV.

По думите му комбинацията от по-високи цени и времеви ограничения неминуемо ще намали движението към ресторантите и хотелите, а това застрашава бизнеса, който вече се бори с намаляващо потребителско търсене.

Димитров отправи и по-широка критика – към цялостната тенденция на поскъпване в момент, когато държавата настоява за контрол над цените. "Виждаме как един лев се превръща в едно евро, два лева в две евро. Това е стрес за обществото. Както човек се стресира, когато сменя работа или жилище, така и смяната на валутата и ценовите шокове създават напрежение. Това ще намали потреблението", предупреди той.

От бранша настояват новите правила да бъдат преосмислени и да не се допускат "рeзки и неаргументирани скокове", защото те не водят нито до икономически растеж, нито до по-добри условия за бизнеса.

Новите цени и разширените зони на платено паркиране влизат в сила в началото на следващата година.