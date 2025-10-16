Страх в Кремъл: Руският петролен магнат Ходорковски се опитва да свали от власт Путин?

Кремъл обвини руски петролен магнат в изгнание в заговор за насилствено сваляне на режима на Владимир Путин и в създаването на „терористична организация“. Твърденията идват на фона на протест в Санкт Петербург, където стотици младежи призоваха за свалянето на диктатора в рядка демонстрация на обществено несъгласие.

Руските власти започнаха ново разследване срещу Михаил Ходорковски - някога най-богатият човек в страната и един от най-яростните критици на Путин.

Бившият петролен магнат на ЮКОС беше обвинен от вътрешното разузнаване на страната (ФСБ), заедно с 22 други бизнесмени, политици и активисти в изгнание, в заговор за преврат. Антикремълските дисиденти също бяха обвинени в подкрепа на украински части за сваляне на Русия със сила.

Въпреки че групата исторически се е сблъсквала с подобно преследване от Кремъл, новото разследване предвещава нови репресии срещу дисидентите в чужбина - отразявайки нарастващия страх в Москва относно силата на опозицията да демонтира диктатурата.

На 13 октомври тълпи от руснаци призоваха за свалянето на Путин в демонстрация на площад Казанска. Протестиращите, към които се присъединиха улични музиканти, изпяха забранения антивоенен текст на песента „Co-operative Swan Lake“ на Noize MC, проукраински рапър, която се изпълняваше от група, разположена на историческия площад. Те скандираха на руски:

„Къде бяхте осем години, шибани чудовища? Искам да гледам балет, нека лебедите танцуват. Нека дядо ви трепери от вълнение за „Лебедово езеро“. Когато царят умре, ще танцуваме отново. Старецът все още се държи за трона си, страхувайки се да го пусне. Старецът в бункера все още си мисли, че е хиляда деветстотин осемдесет и пета.“

Въпреки че съд в Санкт Петербург забрани разпространението на песента през май, големите тълпи свидетелстват за нарастващо недоволство сред цивилните от автократичното управление на Путин.

Във вторник Ходорковски отхвърли обвиненията срещу него като „абсурдни“, заявявайки, че разследването е част от опита на Путин да сплаши своите критици.

„Путин е изключително чувствителен към появата на антивоенно демократично руско представителство в чужбина", каза той пред Financial Times. „Кремъл разбира отлично, че подобна легитимност за руската опозиция може да се превърне в много важен политически фактор в случай на... внезапно предаване на властта.“

Бившият петролен магнат е изправен и пред отделни обвинения в публично подбуждане към тероризъм, което е възможно с доживотна присъда, ако бъде екстрадиран и осъден. Преди това той е излежал 10 години в сибирски затвор по обвинения в измама, които той и много западни страни са определили като политически мотивирани. Той е помилван през 2013 г. и е изгонен от Русия, а сега е в Лондон. Откакто е в изгнание той подкрепя редица групи, противопоставящи се на руския президент.

Бившият руски премиер Михаил Касянов, който е служил между 2000 и 2004 г., също е в списъка, както и гросмайсторът по шах Гари Каспаров и опозиционният политик Владимир Кара-Мурза, който беше освободен от руски затвор през 2024 г. при мащабна размяна на затворници със САЩ и европейски страни. Той прекара над две години зад решетките, 11 месеца от които в изолация.

Всички посочени по делото са свързани с подкрепяния от Ходорковски Руски антивоенен комитет - опозиционна група, създадена в чужбина през февруари 2022 г., малко след пълномащабното нахлуване на Путин в Украйна.

Коалицията беше забранена в Русия скоро след основаването си.

От 2022 г. насам Ходорковски се позиционира като водеща фигура сред руските емигранти, които подкрепят Киев срещу Москва във войната в Украйна. Малко след избухването на войната той е определен за „чуждестранен агент“ от Русия.

Ходорковски се издигна като един от малкото богати бизнесмени, които подкрепиха бившия руски президент Борис Елцин през 90-те години на миналия век, в резултат на което придобиха огромна власт над руската икономика. Той изпадна в немилост, когато наследникът на Елцин Путин затегна хватката на Кремъл върху досега независими бизнес фигури.

ФСБ твърди, че Руският антивоенен комитет е подписал „Берлинска декларация“ от 2023 г., която призовава за сваляне на руското ръководство. Също така се цитират дейностите на коалицията с Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), международна организация за правата на човека от 46 държави, която Русия напусна през 2022 г. след войната в Украйна.

ПАСЕ наскоро основа „платформа за диалог между асамблеята и руските демократични сили в изгнание“, значителна стъпка към официално представителство на изгнаните антипутински дисиденти. Асамблеята отбеляза, че участващите трябва да бъдат „с най-високи морални качества“ и да признават суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна.

ФСБ твърди, че Ходорковски е представил платформата като „учредително събрание за преходен период“ и алтернатива на руските държавни институции.

Агенцията за сигурност също така твърди, че членовете на антивоенната група „финансират и вербуват членове на украински националистически въоръжени групировки в Русия“, за да „ги използват по-късно, за да завземат властта със сила“.

"Заплахата, която наистина представляваме за Путин, идва от нашата функция като алтернативна точка на легитимност. Ако нашата работа го е разтърсила до тази степен, тогава очевидно нашият подход е правилният", обясни Ходорковски в публикация в X.

Той също така отхвърли обвиненията за „набиране на бойци“ и „въоръжаване на украинските военни“ като „лъжи“.

„Съжалявам, но не. Хуманитарна помощ - да“, написа той.