Естонския външен министър: Путин се бори за живота си

Дали кремълският деспот Владимир Путин вече подготвя следващата война срещу Европа? Естонският външен министър Маргус Цахкна отправи мрачно предупреждение срещу руския президент в ексклузивно интервю за BILD. Главният балтийски дипломат рисува мрачна, но ясна картина: Владимир Путин отдавна е на исторически път на агресия.

"Путин обяви целите си още през 2007 г. на Мюнхенската конференция по сигурност и никой, абсолютно никой не го взе на сериозно“, заяви Цахкна. За него едно нещо ясно: „Не можеш да преговаряш или да сътрудничиш с Путин. Путин прави точно това, което Сталин направи: сътрудничи широко с Европа, за да се подготви за агресия и окупация.“

Пред BILD Цахкна описва особено живо последиците от потенциален руски успех в Украйна.

„Ако Путин обяви победа в Украйна, той ще продължи действията си другаде. Няма друг избор. Бори се за живота си.“

Естонецът има предвид вътрешнополитическото напрежение и критиките към Путин от собствените му редици, които почти доведоха до атака срещу руската столица през 2023 г.

По думите на политика агресията на Русия вече не е далечен проблем, а реалност за нейните съседи.

„Нашето въздушно пространство е нарушено, това на Полша е нарушено, а Путин сега провежда тестове за НАТО.“

Критика срещу политиката на Германия спрямо Русия

Цахна не се сдържа в критиките си към политиката на Германия спрямо Русия през последните години - и ясно разграничи бившия канцлер Ангела Меркел и настоящия канцлер Фридрих Мерц.

В отговор на твърдението на Меркел, че Полша и балтийските държави са подпомогнали войната на Русия срещу Украйна, Цахна отговари:

„Напълно не съм съгласна с бившия канцлер Меркел. Беше стратегическа грешка да се говори и преговаря с Путин толкова дълго. „Северен поток 1“, „Северен поток 2“ и т.н. Да се ​​твърди, че Полша и балтийските държави са отговорни за агресията на Русия, е нещо, което изобщо не мога да разбера. Жалко е, че Меркел каза това.“

И до всички онези, които, подобно на Меркел тогава, все още вярват в приказката за „промяна чрез търговия“, той изпраща ясно послание:

„На тези хора казвам, моля, събудете се! Живеем в различен свят. Русия вече атакува Европа днес.“

Естонският външен министър има съвсем различна гледна точка за настоящата позиция в Берлин.

„С канцлер Мерц сме много по-обединени, а Германия промени политиката си към Русия, а също и към балтийските държави.“

Той се съгласи с анализа на Мерц за ситуацията със сигурността, след като канцлера заяви, че вече не живеем в мир. По думите му не става въпрос само за Украйна, а за цяла Европа.“

Тръмп събуди Европа

Докато много политици в Европа са скептични към Доналд Тръмп, Цахкна изненадващо похвали американския президент – особено по въпроса за отбранителната готовност.

„Интересното е, че не Путин събуди Европа, а Тръмп. Той ясно заяви, че ако ние, като европейци, не действаме, ще бъдем сами.“

Естонецът също така похвали новата яснота на американския президент след катастрофалната среща с Путин в Аляска.

„Тръмп сега е много ясен за Украйна. Той също така казва, че Русия е слаба. Освен това Тръмп беше категоричен по въпроса дали трябва да сваляме руски самолети следващия път. Той каза, да, трябва.“

„Унгария е слабо място“

Той обаче има обаче критики към Виктор Орбан.

„Унгария е слабо място, когато говорим за единна европейска позиция спрямо Русия. Унгарският народ също страдаше под съветската окупация. Ето защо изобщо не разбирам защо сътрудничат с Путин.“

Експертът по външна политика говори ясно за ролята на Китай като поддръжник на Кремъл.

„Китай е икономическият двигател и истинският собственик на Русия днес. Русия върши мръсната работа на Китай по оказване на натиск и разделяне на Европа. Руската икономика не е по-голяма от тази на Холандия, факт, който повечето хора не осъзнават. Въпреки това, всички ние имаме отношения с Китай. Ние като Европа трябва да заявим ясно на Китай, че не е добре за нашите отношения, ако Пекин подкрепя войната на Русия срещу Украйна, защото това е и война срещу нас.“

„Украйна също се бори за нас“

Накрая, външният министър на Естония обясни защо страната му стои толкова силно до Украйна и борбата ѝ срещу руските окупатори.

„Когато бях министър на отбраната през 2017 г., Русия разположи 120 000 войници от другата страна на границата, които можеха да нанесат удар в рамките на 48 часа. Тези войници сега са в Украйна. Те трябваше да бъдат с нас, но сега са заседнали в Украйна. Ето защо и Украйна се бори за нас.“