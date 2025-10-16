Подготовката за срещата Путин-Тръмп ще започне в следващите дни

Подготовката за срещата на върха Русия-САЩ ще започне през следващите дни, заяви пред репортери помощникът на руския президент Юрий Ушаков след телефонен разговор между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп. Говорителят на Кремъл отказа да уточни кога може да се проведе срещата на върха, предава ТАСС.

„Съответните представители ще обсъдят този въпрос; дискусиите ще започнат през следващите дни между държавния секретар на САЩ [Марко Рубио] и руския външен министър Сергей Лавров. Докато представителите работят, докато външният министър и държавният секретар работят, вероятно ще стане ясно кога може да бъде организирана самата среща на върха“, отговори Ушаков на въпросите на журналистите относно времето на срещата на върха Русия-САЩ.

Разговорът между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп се е състоял по инициатива на руската страна, съобщи пред репортери помощникът на руския президент Юрий Ушаков.