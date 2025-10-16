IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пеевски: Всичко е в ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната

Лидерът на ДПС-НН призова Радев да подаде оставка

16.10.2025 | 09:35 ч. Обновена: 16.10.2025 | 09:36 ч. 85
Снимка: БГНЕС

Говорих с премиера Росен Желязков, изчаквам ги. Щели да вземат решение до понеделник какво ще правят. Предполагам, че той изчаква Бойко Борисов. Всичко е в ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната. 

Това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, след като и днес не се събра кворум в Народното събрание и то не заработи. 

На въпрос дали е готов преговорният екип на ДПС-Ново начало, Пеевски отговори:

„Ние винаги сме готови за преговори. Видяхте колко време подкрепяме този кабинет без нищо, само заради хората. Готови сме и така да го подкрепяме, готови сме и да споделим отговорността. Ние имаме здрав гръб, можем да носим отговорност. ДПС го е доказала“, подчерта той.

Относно решението на Радев на пътува с личния си автомобил, Пеевски заяви:

"Това е пълен популизъм. Румен трябва да слезе въобще от колите, защото в момента си прави партията, трябва да го знаете, имам всички данни." 

Лидерът на ДПС-НН призова, ако президентът има доблест, още днес да подаде оставка, да си направи партията и когато дойдат избори, да се яви на тях. 

Делян Пеевски ДПС-Ново начало Народно събрание парламент
