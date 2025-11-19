"Учител на годината" преследвал и написал над 60 любовни писма на 11-годишна в САЩ

Учител от начално училище в Южна Каролина, който е обсипвал 11-годишна бивша своя ученичка с над 60 „любовни писма“, подаръци и нежелани прегръдки, се призна за виновен в тормоз — но ще изтърпи единствено пробация.

Според WSAZ, FOX Carolina и WYFF4, 27-годишният Дилън Робърт Дюкс призна в съда, че многократно е търсил контакт с момичето, след като тя напуска неговия клас в началното училище "Starr Elementary". Разследващите твърдят, че той ѝе давал нежелани прегръдки, снимки и ръчно написани бележки — повече от 60 на брой — включително писма за всеки ден от седмицата по време на лятната ваканция.

Медиите съобщават, че в бюрото му в класната стая по-късно били открити множество снимки на детето, макар властите да подчертават, че нито една от тях не е била със сексуален характер, пише People.

Майката на момичето разказа пред съда през юли 2024 г., че поведението на Дюкс е разрушило представите на детето за места, в които дъщеря й е трябвало да се чувства в безопасност.

„Детето ми трябваше да търпи моменти на дискомфорт на места като църква, училище и спортни занимания — места, където трябва да може да се наслаждава на детството“, казва тя според HuffPost.

„Той започна да идва в нашата църква. Сега разбирам, че чрез този достъп обсесията му към детето ми е продължила да расте“, продължава тя

Разследването започва през юли 2024 г., след като офисът на шерифа в окръг Андерсън е уведомен за многократните опити на Дюкс да се свързва с момичето. Шерифът заявява, че детективите вярват, че са прекъснали ситуацията преди да се е задълбочила, като отбелязва, че е „щастливо стечение на обстоятелствата, че това е единственото обвинение“ — особено след като детето е споделило страхове, че поведението му може да стане физически настойчиво.

Дюкс е обвинен в преследване и е освободен под гаранция в размер на 50 000 долара. Той е отстранен, където малко преди това е бил избран за "Учител на годината" за учебната 2023–2024 година.

На заседание миналата седмица, Дюкс се призна за виновен в тормоз от първа степен и получи присъда от три години лишаване от свобода, която се замени с пет години пробация. Като част от условията той трябва да посещава психотерапия, да предаде учителския си сертификат и да спазва постоянната ограничителна заповед, която му забранява да доближава момичето или семейството й.