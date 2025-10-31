IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Условна присъда за учителя, правил секс с непълнолетна ученичка

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред горната инстанция

31.10.2025 | 18:30 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Софийски районен съд призна за виновен Христо К. затова, че на 29 юли 2025г в хостел се съвкупил с ненавършило 14-годишна възраст лице, се посочва в присъдата по делото.

Присъдата на мъжа е условна - две години и осем месеца затвор, чието изпълнение отлага за срок от пет години. 

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред горната инстанция.

Мъжът трябва да заплати направените разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 2000 лева, както и разноски на Столичната дирекция на вътрешните работи.

Скандалът гръмна в края на август, след като стана ясно, че учителят е имал връзка със седмокласничка от столичното 31-во СУЧЕМ "Иван Вазов", известно като Бастилията. Отношенията им датирали от месеци, той я е водел в хостел, за да консумират любовта си, разказват разследващи, като двамата водели сериозна комуникация, не само във вайбър. Той ѝ правел забележка, че нейни съученички употребяват вейпове и амфетамини. Препоръчвал ѝ да не го прави, а да спортува, да чете книги.

Самата ученичка е споделила пред разследващите, че не е била насилвана, а всичко е станало с нейно съгласие, защото имала симпатии към учителя.

учител Христо Кирев ученичка обвинение в педофилия
