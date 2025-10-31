Условна присъда за учителя, правил секс с непълнолетна ученичка

Софийски районен съд призна за виновен Христо К. затова, че на 29 юли 2025г в хостел се съвкупил с ненавършило 14-годишна възраст лице, се посочва в присъдата по делото.

Присъдата на мъжа е условна - две години и осем месеца затвор, чието изпълнение отлага за срок от пет години.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред горната инстанция.

Мъжът трябва да заплати направените разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 2000 лева, както и разноски на Столичната дирекция на вътрешните работи.

Скандалът гръмна в края на август, след като стана ясно, че учителят е имал връзка със седмокласничка от столичното 31-во СУЧЕМ "Иван Вазов", известно като Бастилията. Отношенията им датирали от месеци, той я е водел в хостел, за да консумират любовта си, разказват разследващи, като двамата водели сериозна комуникация, не само във вайбър. Той ѝ правел забележка, че нейни съученички употребяват вейпове и амфетамини. Препоръчвал ѝ да не го прави, а да спортува, да чете книги.

Самата ученичка е споделила пред разследващите, че не е била насилвана, а всичко е станало с нейно съгласие, защото имала симпатии към учителя.