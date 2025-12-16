Синът на президента Тръмп Дон-младши се сгоди

Най-големият син на американският президен Доналд Тръмп Дон-младши се сгоди за Бетина Андерсън след бурна романтика, започнала преди малко повече от година.

Президентът Тръмп изнесе реч по време на коледен прием в Белия дом, когато сподели новината, че най-големият му син и приятелката му ще се женят.

След като прегърна баща си, Тръмп-младши се качи на сцената, за да каже на присъстващите, че е радостен и "без думи“.

"Искам да благодаря на Бетина за тази една дума: да!“, каза Тръмп-младши и добави, че не е сигурен дали новата му бъдеща булка наистина ще приеме предложението му, докато коленичи.

"Когато отидеш там долу, но не си сигурен какъв ще бъде отговорът. Винаги е малко трудно. Но тя каза "да“, което е голяма победа за края на годината", каза доволният бизнесмен.

Присъстващите в Белия дом след това аплодираха новината, а 38-годишният Андерсън също каза няколко думи, но първо благодари на президента и първата дама Мелания Тръмп.

"Привилегия е да бъда тук, в Белия дом, г-н президент, благодаря ви много, че сте домакин на това невероятно парти, а на нашата първа дама, тези декорации - те са ли невероятни“, каза бъдещата булка.

По време на приема Андерсън изглеждаше елегантно в червена рокля без презрамки, видимо доволна от годежа.

"Това наистина беше най-незабравимият уикенд в живота ми, ще се омъжа за любовта на живота си и се чувствам като най-късметлийското момиче на света!“, сподели Андресън.

BREAKING NEWS: President Trump just announced at the White House that his son @DonaldJTrumpJr and his girlfriend Bettina Anderson are getting married! They just got engaged. Congratulations to them both. pic.twitter.com/psb38nTGla — Laura Loomer (@LauraLoomer) December 16, 2025

След това президентът Тръмп целуна бъдещата си снаха като ѝ пожела "късмет“.

47-годишният Дон-младши започва да се среща с Андерсън през пролетта на 2024 година.

Източник споделя, че аферата на Дон-младши с Бетина е била публична тайна в луксозния град Палм Бийч във Флорида и че са били забелязвани често да се наслаждават на компанията си, въпреки че Тръмп-младши все още не е бил разделен официално с бившата си годеница Кимбърли Гилфойл, която понастоящем е посланик в Гърция.

"Дон е влюбен в Бетина. Той казва на приятелите си: "Това е жената, която обичам.“, каза един вътрешен човек.