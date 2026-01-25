Смъртоносен вирус Нипах, предаван от прилепи, се разпространява в Индия

Индийските здравни власти се борят да овладеят смъртоносния вирус, след като пет случая на нелечимата болест бяха открити близо до един от най-големите градове в страната.

Вирусът Нипах, пренасян от прилепи, е идентифициран в Западна Бенгалия, близо до столицата на щата Колката, третия по население град в Индия, което налага спешно проследяване на контактите и карантини.

Властите потвърдиха, че тази седмица е съобщено за три нови инфекции, според служители, цитирани от информационната агенция Press Trust of India. Сред тях са лекар, медицинска сестра и член на здравния персонал. Две медицински сестри - един мъж и една жена - вече са дали положителни проби по-рано.

Заразените са работили в частната многопрофилна болница в Барасат, на около 24 километра северно от Колката.

Нараян Сваруп Нигам, главен секретар на Министерството на здравеопазването и семейството, заяви, че едната от двете медицински сестри е в критично състояние, след като и двете са развили висока температура и респираторни проблеми между Нова година и 2 януари, съобщава The Telegraph.

Смята се, че критично болната медицинска сестра, която сега е в кома, се е заразила с инфекцията, докато е лекувала пациент, страдащ от тежки респираторни проблеми. Този пациент е починал, преди да могат да бъдат извършени тестовете.

В отговор, властите са тествали 180 души и са поставили под карантина 20 лица с висок риск от контакт, тъй като нарастват опасенията от по-нататъшно разпространение.

Какво се знае за вируса Нипах?

Вирусът Нипах се разпространява между животни и хора, най-често от заразени прилепи или свине, и може да се предава и от човек на човек. Плодоядните прилепи, които са широко разпространени в градовете и селските райони на Индия, са естествените гостоприемници на вируса.

При хората инфекцията може да протече безсимптомно в началото, но може бързо да се развие в остро респираторно заболяване.

Симптомите включват треска, главоболие, мускулни болки, повръщане и болки в гърлото, докато тежките случаи могат да причинят възпаление на мозъка, водещо до кома в рамките на 24 до 48 часа.

Вирусът има смъртност между 40 и 75 процента и няма лечение или ваксина.

Поради смъртоносността и епидемичния си потенциал, Нипах е класифициран като приоритетен патоген СЗО, която призовава за спешни изследвания и разработки, включително работа върху ваксини за животни и хора.

Епидемията идва на фона на нарастваща загриженост сред експертите относно зоонозните заболявания - тези, които се предават от животни на хора - особено след пандемиите от Covid-19 и SARS.

Такива заболявания могат да се разпространяват по-лесно поради човешка намеса в дивата природа и промени в околната среда.

Индия регистрира случаи на Нипах почти всяка година в продължение на повече от две десетилетия.

Вирусът е свързан с десетки смъртни случаи в южния щат Керала, откакто е открит за първи път там през 2018 г.

Нипах е идентифициран първоначално в Малайзия и Сингапур през 1999 г., където заразява свиневъди и оттогава причинява огнища в части от Индия и Бангладеш.

Въпреки че вирусът е често срещан при някои видове прилепи, човешката инфекция остава рядка, като най-вероятният източник са прилепите, често чрез консумация на замърсена храна.

"Заразяването на хора с него е рядкост, като най-вероятният източник са прилепи, причинени от консумация на заразено животно“, каза Раджив Джаядеван, бивш президент на Индийската медицинска асоциация в Кочин.

Рискът от инфекция може да бъде намален, като се избягва контакт със свине и прилепи и като не се пие суров сок от финикова палма, който може да е бил замърсен от животни.