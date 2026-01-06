Грип, рубеола, Mpox: Коя инфекция ще предизвика следваща пандемия?

Грип, рубеола и Mpox (маймунска шарка) са сред заболяванията, за които медицинските специалисти са най-притеснени. В момента Обединеното кралство, а и почти цяла Европа, се бори с масивна епидемия от "супергрип“, което води до безпрецедентни нива на хоспитализация.

Експертите предупреждават, че рубеола, заболяване от викторианската епоха, може да се появи отново през новата година поради намаляващия прием на MMR ваксинация.

Освен това, рекомбинантен щам на Mpox е поставил здравните власти в повишена готовност. Мутацията се разпространява в световен мащаб, което поражда опасения относно потенциалната поява на допълнителни варианти.

От края на 2025 г. насам има глобална вълна от грип, особено в Северното полукълбо.

Недохранването като потенциална пандемия

Въпреки това, несигурността по отношение на храните е определена като една от най-значимите заплахи за общественото здраве. Недохранването прави все по-голям брой хора податливи на тези инфекциозни заболявания, според Джес Боксал, научен сътрудник по обществено здраве и хранене в Университета в Саутхемптън.

"Нашите изследвания в селските райони на Гана показват, че много хора все по-често не могат да се хранят с достатъчно разнообразна храна за оптимално здраве и имунитет, като до 90% от домакинствата в някои общности са в несигурност по отношение на храните", казва ученият пред Mirror.

"Около един на всеки трима души по света е в несигурност по отношение на храните, включително 11% от домакинствата във Великобритания – което показва, че това е проблем във всяка страна", добавя Боксал.

Mpox и рубеола

Нов вариант на вируса Mpox беше идентифициран във Великобритания по-рано този месец, като здравните власти предупредиха, че "може да бъде тежък“. Вирусът, наричан преди това "маймунска шарка", е част от същото семейство като едрата шарка. Предаването става чрез физически контакт, както и чрез кашлица и кихане.

Последната мутация на Mpox всъщност е хибрид от два предварително разпознати щама и представлява "точно това, от което експертите в областта се опасяваха, че ще се случи“, според лекар. Тя е открита при човек, който наскоро се е върнал във Великобритания от Азия.

Според д-р Майкъл Хед, старши научен сътрудник в Университета в Саутхемптън, заболяването някога е било сравнително рядко срещано. След множество огнища по целия свят обаче, вирусът е станал значително по-разпространен, обясни той.

"Огнищата на Mpox продължават в много страни по света, включително в Европа, например Испания, но появяват се нови щамове и става все по-ясно, че вирусът, който преди беше много рядък, сега е тук, за да остане в световен мащаб", споделя лекарят.

Нивото на ваксинация срещу рубеола при деца е спаднало драстично в Обединеното кралство, достигайки най-ниската си точка от 15 години насам през 2015 г. Д-р Хед предупреди, че движението против ваксинацията може потенциално да предизвика повторно разпространение на рубеола.

Рубеолата е почти унищожена във Великобритания. Тя представлява "R“ компонента на ваксината MMR, което е изиграло ключова роля за намаляване на броя на случаите.

Болестта Х

Така наречената "Болест Х“ все още остава сериозен проблем и през 2026 г. Това не е действителна инфекция - това е по-скоро наименованието, дадено на всяка болест, която не е идентифицирана досега. Идеята за неизвестен вирус или бактериална инфекция е много реална и учените призоваха правителствата да бъдат подготвени за всичко, което природата може да ни "подхвърли".

"Болест X е името, дадено на все още неизвестен вирус, който има потенциал да причини големи огнища или дори пандемия. Този вирус би имал потенциал да се разпространява бързо и да има висока смъртност, например като COVID-19“, споделя учен.