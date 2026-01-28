Защо американската армия е толкова заинтересована от самоходни гаубици?

Американската армия харчи големи суми за увеличаване на арсенала си от 155-милиметрови самоходни гаубици. Миналата седмица тя възложи на британския мултинационален отбранителен контрактор BAE Systems договор за 473 милиона долара за производството на 40 допълнителни самоходни гаубици M109A7 Paladin.

Армията продължава да инвестира в своите възможности за стрелба на далечни разстояния с друг договор за допълнителни 155-милиметрови самоходни гаубици M109A7 Paladin.

Договорът включва и верижното превозно средство за зареждане на боеприпаси M992A3 Carrier Ammunition Tracked, което е проектирано да поддържа M109 Paladin на бойното поле, като снабдява фронтовите части с боеприпаси, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

„Самоходната гаубица M109A7 Paladin осигурява огневата мощ и оперативното предимство, от които войниците се нуждаят на съвременното бойно поле“, заяви в прессъобщение на компанията Дан Фърбър, програмен директор в BAE Systems Combat Mission Systems, директор на програмата за артилерия и бойна поддръжка.

Договорът включва и последващи услуги за поддръжка, включително пакети за техническа поддръжка, постпроизводствен ремонт и съответствие със заваръчни процедури.

„Тази платформа дава на бойците решаващо предимство във всеки конфликт и ние очакваме с нетърпение да продължим да предоставяме тази доказана способност на американската армия“, добави висшият изпълнителен директор на BAE Systems.

Този договор е най-новият пример за това как армията се стреми да увеличи своя арсенал от 155-милиметрови самоходни гаубици. Преди по-малко от две години, през юли 2024 г., армията възложи на BAE Systems договор на стойност близо 600 милиона долара за M109A7 Paladin и носители на боеприпаси M992A3. И през януари 2024 г. армията възложи друг договор на BAE Systems на стойност малко над 400 милиона долара за допълнителни самоходни гаубици и верижни превозвачи на боеприпаси. Общо армията е похарчила близо 1,5 милиарда долара само за две години за още M109A7 Paladins и спомагателни машини M992A3.

Бойните действия в Украйна показаха продължаващото значение на артилерията в съвременната война.

Според оценки, в определени моменти по време на конфликта артилерийският огън е причинил до 80 процента от жертвите.

Това също така подчерта значението на мобилната артилерия. В ерата на безпилотните летателни системи с еднопосочна атака, известни още като барикадиращи боеприпаси, колкото по-мобилна е една артилерийска единица, толкова по-големи са шансовете ѝ да оцелее след вражески огън. По бойните полета на Украйна и двете страни изстрелват стотици, ако не и хиляди барикадиращи боеприпаси ежедневно с намерението да изтощят другата страна и да унищожат удобни цели, включително основни бойни танкове, бойни машини на пехотата и артилерийски оръдия. По този начин, самоходната артилерия, като например M109, която служи в украинската армия, има по-добри шансове за оцеляване.

A7 е най-новата версия на почитаната 155-милиметрова самоходна гаубица M109, която за първи път влезе на въоръжение в началото на 60-те години на миналия век. Датата на проектиране на оръжието е предизвикала известни критики, но то остава мощна артилерийска система.

Оръдието M284 на самоходната гаубица може да достигне цели на разстояние близо 22 км със стандартни 155-милиметрови снаряди и на почти 30 км с ракетни снаряди.