Русия и Иран прекрояват регионалната власт в условията на криза и конфронтация

Войната между САЩ/Израел и Иран не е просто конфронтация с шиитската теократична диктатура в Иран и иранските прокси сили, като хусите и Хизбула, участващи в бойни операции. Покровителите и поддръжниците на Иран, предимно Китай и Русия, имат голямо значение в тази ситуация. И няма по-голям поддръжник на Иран от Русия.

Когато на 28 февруари започна войната между Иран и САЩ, Израел и редица арабски държави, непосредствените последствия бяха ясни: колебания в цените на петрола, атаки от страна на Иран срещу танкери, хотели, летища и цивилни цели в Персийския залив и Израел. Медиите по целия свят бяха засипани с новини за дипломатически консултации и разходите по конфликта, пише Forbes.

Досега реакцията на Русия беше сдържана, но в крайна сметка ще бъде стратегически значима. Това е първото голямо изпитание за стратегическото споразумение, подписано през януари 2025 г. от Техеран и Москва, което ангажира двете страни с дългосрочно политическо, икономическо и сигурно сътрудничество. То е резултат от години на добри отношения и тясно сътрудничество, които включват руска помощ за иранските програми за балистични ракети и ядрени програми; продажба на оръжие; иранска помощ за Русия да избегне санкции и увеличаване на капацитета на руските дронове във войната в Украйна и др.

Централният въпрос вече не е дали иранският режим и Русия на Путин споделят недоволство от Запада. Те го споделят. Въпросът е дали тяхното сътрудничество, формализирано чрез дългосрочен договор, целящ да задълбочи връзките и да противодейства на външни предизвикателства, ще издържи на настоящия стрес тест. Ще убият ли разминаващите се приоритети и употребата на сила от страна на САЩ техните планове още в зародиш?

Договорът за всеобхватно стратегическо партньорство между Иран и Русия институционализира отношенията,

които двете държави развиват от десетилетия. Подписан на 17 януари 2025 г. и ратифициран от законодателните органи на двете страни, договорът издигна двустранните отношения до ниво на широко стратегическо партньорство, чийто основен принцип са дългосрочните усилия срещу външни заплахи. Иран и Русия вече бяха разширили военно-техническото си сътрудничество и координацията в енергийната сфера, особено в ядрената област, тъй като Москва се сблъскваше с нарастваща изолация от западните пазари. Това, което преди беше тактическо, стана стратегическо, но това не премахна търканията, произтичащи от различията в програмите на Москва и Техеран. Настоящият конфликт със САЩ и Израел по-скоро задълбочава, отколкото преодолява тези различия.

Руската отбранителна промишленост е силно ангажирана с поддържането на военните усилия на Москва в Украйна, а изпълнението на експортните задължения е трудно. Руските военни системи, които Иран е получил, изглеждат второкласни. Техеран не може да разчита на неограничен достъп до съвременни руски платформи, особено като се има предвид, че Москва дава приоритет на системи, които са от критично значение за собствените й оперативни нужди. Военните трансфери са следователно селективни, постепенни и политически калибрирани.

Въпреки огромното количество наземни противовъздушни системи, изнесени от Русия за Иран през последните 20 години, предназначени да възпрат точно този тип война, която се води в момента, тези системи се оказаха крайно неефективни.

Много похвалените руски противовъздушни системи C-200, C-300 и C-400 се оказаха безсилни пред западната въздушна мощ, както и иранската система BAVAR 373, която вероятно е разработена с руски технологичен трансфер.

Иран, заедно с Украйна, се превърна в най-голямото поле за изпитване на западни оръжейни системи срещу руско-китайската оръжейна констелация. Досега резултатите са очевидни. Освен подчертаването на неадекватните противовъздушни системи, един от най-важните елементи на военното сътрудничество между Техеран и Москва е съобщаваното разполагане на съвременни руски системи за електронна война в Иран. Доклади на отбраната потвърждават, че варианти на руската платформа за електронна война Krasukha вече са в експлоатация в Иран. Резултатите са далеч от блестящи. Допълнителни доклади сочат, че израелското разузнаване следи отблизо тези системи и оценява потенциалното им оперативно въздействие.

Системата „Красуха“ е проектирана да заглушава самолети за ранно предупреждение, разузнавателни платформи и определени сателитни системи. Вместо да прихваща приближаващи се боеприпаси, електронната война се насочва към информационната архитектура, която позволява прецизни удари. Дори частичното влошаване на радарите и мрежите за насочване въвежда несигурност, увеличава оперативната сложност и променя изчисленията за възпиране.

За Москва трансферът на военни технологии укрепва стратегическите връзки и развива пазарите. Сега Кремъл претърпя неуспех. За Техеран интегрирането на системи от руски произход теоретично би подобрило отбраната, без да се налага директно разполагане на руски войски. На практика руските системи изискват поддръжка, обучение, резервни части и ъпгрейди, които Москва не може да осигури напълно поради производствения натиск от войната в Украйна. И дори това не обяснява жалкото слабо представяне на руските системи в иранския арсенал.

И Иран, и Русия са големи износители на въглеводороди, които се конкурират на припокриващи се пазари. Координацията в енергийната област представлява още по-сложна динамика. И двете страни са санкционирани за регионална агресия. Русия се възползва от повишените световни цени на енергията, особено по време на военни действия в жизненоважния Персийски залив. Ето защо Москва не е заинтересована от отмяната на санкциите срещу Иран. Иран може да се превърне в конкурентен доставчик на природен газ по тръбопровод за Турция и Европа и има потенциал да изпомпва до 6 млн. барела дневно, както правеше по времето на шаха, като изнасяше 4,5 млн. барела дневно. Това би довело цените на петрола до 50-60 долара за барел, което би направило много руски нефтени находища нерентабилни. Ако следващият режим в Техеран се стреми към разширяване на износа и облекчаване на санкциите, Москва няма да има голям стимул да улесни бързото реинтегриране на Иран в световните пазари.

При настоящия сценарий Русия ще спечели директно за сметка на Иран. Докато иранският петрол е блокиран в пристанищата и Иран се опитва да пресече доставките на петрол от Ормузкия проток, Русия може да продължи да продава петрол. Дори ако Русия не може да продава директно на Запада, тя ще продължи да доставя на Индия, Турция и други купувачи въз основа на собствените си бизнес и стратегически приоритети, а не на иранската програма.

Москва мечтае за дедоларизация на световната икономика,

дори ако това доведе до система, базирана на юана, а не на рублата. По-голямата интеграция на Иран в свързаните с Русия финансови комуникационни системи може постепенно да намали зависимостта от клиринговите мрежи, доминирани от Запада. Въпреки това, малката икономика и изолацията на Русия ограничават мащаба на това, което тя може да предложи.

Дори ако иранската теокрация оцелее в настоящия конфликт без споразумение с администрацията на Тръмп, това не означава, че доларът ще бъде незабавно изместен или че съществуващите глобални институции ще се сринат. Това сочи към постепенна фрагментация: селективна валутна диверсификация и паралелни търговски канали, които усложняват западния натиск. Ако иранският режим капитулира или падне, неговият наследник вероятно ще намали връзките с Русия.

След ударите през февруари руското външно министерство осъди употребата на сила и призова за деескалация, определяйки действието като нарушение на суверенитета и международното право. Руските дипломатически послания подчертаха рисковете от по-широка регионална дестабилизация и ескалация, предупреждавайки срещу действия, които биха могли да разширят конфликта.

Това не само предизвика повече забавление, отколкото страх, но украинците знаят много добре как руснаците се отнасят към неприкосновеността на държавния суверенитет. Забележително беше отсъствието на гръмките заплахи, които често съпътстват руската дипломация. Москва не даде сигнали за готовност за пряко военно участие. Вместо това предложи подкрепяща реторика, като избягваше да се забърква.

Тази сдържаност отразява както стратегическа предпазливост, така и ограничени възможности. Русия остава дълбоко ангажирана в Украйна и няма голям интерес да предизвика по-широка конфронтация със САЩ или Израел по въпроса за Иран. Сдържаността може да помогне на Путин да договори по-добра сделка с Тръмп за Украйна.

Боевете в Иран могат да помогнат на руската икономика, като се има предвид по-високите цени на енергията. Чрез предоставянето на дипломатическа подкрепа Москва засилва ангажиментите си по договора – или поне ги подкрепя на думи – без да ескалира собственото си военно присъствие.

Настоящата позиция на Русия е насочена към осигуряване на политическа подкрепа за Техеран, без да се ангажира пряко на бойното поле, в сценарий, в който Москва не може да спечели. В променящия се международен ред, белязан от ескалиращо използване на сила, санкции, конкуренция, технологично съперничество и оспорвани сфери на влияние, умерените партньорства могат да се окажат по-значими от формалните военни съюзи. Оста Иран–Русия е гъвкаво споразумение, предназначено да абсорбира натиска, да разнообрази влиянието и да управлява конфронтацията без неограничени ангажименти. То е и неравномерно партньорство, което е широко изгодно за Русия.

Засега конфликтът показва, че независимо от това, което казва договорът между Москва и Техеран, съюза е оперативен и временен, обвързан с взаимни интереси и печалба, а не с постоянни задължения, които биха могли да доведат до конфронтация между ядрените сили на Москва и Вашингтон.