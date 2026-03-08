IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кремъл: Русия е отворена за преговори по Украйна

Това е в интерес на Москва, заяви Песков

08.03.2026 | 19:00 ч.
Снимка: БГНЕС/ EPA

Москва остава отворена за преговори за разрешаване на украинската криза, тъй като това служи на нейните интереси, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков. В коментар пред журналиста на „Вести“ Павел Зарубин той посочи, че руската страна взема предвид „всеки аспект до най-малкия детайл“.

По думите му, икономиката на европейската страна ще пострада заради енергийния шантаж на Украйна.

„Той, Зеленски, ще бъде лошо момче за тях за Европа, но ще бъде твърде късно, те вече ще са в беда по отношение на последствията за икономиката си“, отбеляза Песков.

