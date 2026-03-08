Москва остава отворена за преговори за разрешаване на украинската криза, тъй като това служи на нейните интереси, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков. В коментар пред журналиста на „Вести“ Павел Зарубин той посочи, че руската страна взема предвид „всеки аспект до най-малкия детайл“.
По думите му, икономиката на европейската страна ще пострада заради енергийния шантаж на Украйна.
„Той, Зеленски, ще бъде лошо момче за тях за Европа, но ще бъде твърде късно, те вече ще са в беда по отношение на последствията за икономиката си“, отбеляза Песков.