Как войната на Тръмп в Иран напомня на Путин и Украйна?

Министърът на отбраната на АЩ Пийт Хегсет каза в понеделник, че Съединените щати „не са започнали тази война, но под ръководството на президента Тръмп ние я завършваме“. След като нахлу в Украйна през 2022 г., руският президент Владимир Путин го формулира по следния начин:

„Ние не започнахме така наречената война в Украйна. По-скоро се опитваме да я завършим.“

Войната на Путин беше катастрофална наземна инвазия на една млада демокрация. Войната на Тръмп срещу Иран е сложна бомбардировъчна кампания срещу агресивна теокрация, която убиваше собствения си народ по улиците. Но има и някои странни прилики, като например това, че и Белият дом, и Кремъл се опитват да избегнат наричането на действията си военни действия.

На въпроса: „Това война ли е?“ миналата седмица, председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън отговори:

„Мисля, че е операция.“

Променящи се цели, преувеличена заплаха, двусмислена мисия: Многото руски ехота в посланията на Белия дом относно Иран подчертават рисковете от една неясна, безкрайна война, в която атакуващата страна възлага надеждите си на смяна на режима, пише в анализ за NYT Антон Трояновски, шеф на бюрото на Ню Йорк Таймс в Москва от 2021 до 2025 г.

„Ние дори още не сме започнали нищо сериозно“, заяви Путин през юли 2022 г., опитвайки се да изрази непокорство след месеци на бойни действия. „Още дори не сме започнали да ги удряме силно“, каза Тръмп пред CNN миналия понеделник.

Речта на Путин на 24 февруари 2022 г. описваше десетилетия на недоволство от Украйна и Запада, които не са оставили на Русия „друг избор“, освен да атакува. Един от най-зловещите моменти беше призивът на Путин към украинските войници да „незабавно сложат оръжията и да се приберат у дома“ и предупреждението му, че ако не го направят, „отговорността за евентуалното кръвопролитие ще лежи изцяло и напълно върху управляващия украински режим“.

Затова беше изненадващо, когато Тръмп изрази подобни мнения, макар и с бейзболна шапка с надпис „USA“, в речта си през нощта, в която обяви „мащабни военни операции“ в Иран. Преувеличавайки заплахата от иранските ракети, Тръмп говори за десетилетия на „кървави сблъсъци и масови убийства“ в Иран и заяви, че „вече не можем да го търпим“.

Той каза, че иранските войници трябва да „сложат оръжията си“ или „да се изправят пред сигурна смърт“.

Отново се зачудих, когато на следващия ден Тръмп повтори призива си към иранските войници да се разоръжат и призова иранците да „се възползват от момента“ и да свалят правителството си. Путин също опита отново на втория ден от войната си да накара украинските войници да спрат да се съпротивляват и да „вземат властта в свои ръце“.

Западните официални лица и руските елити очакваха войната да приключи бързо. На руските офицери беше казано да си опаковат парадните униформи в очакване на бърз военен парад в Киев. Но дори когато Русия фалшиво твърдеше, че е установила „пълно въздушно превъзходство“ над Украйна, прекалено разтеглените й линии за снабдяване в катастрофалния военен спринт към Киев се превърнаха в лесни мишени за украинската артилерия.

Дните се превърнаха в седмици, които се превърнаха в месеци, които се превърнаха в години.

Украинците използваха все по-съвършени западни оръжия за смъртоносни удари далеч зад фронтовите линии, като използваха координати, предоставени от Съединените щати.

По пътя целите на Путин се стесниха: от смяна на режима – той го нарече „денацификация“ и „демилитаризация“ на Украйна – до фокус върху завладяването на цялата източна част на Донбас и изключването на Украйна от НАТО.

Сега жертвите на войната на Путин наближават 500 000 души. Украинската армия не се предаде, а президентът Володимир Зеленски все още е на власт в Киев, начело на това, което Кремъл нарича заговор на неонацисти.

Тръмп е само от седмица във войната си, но няма доказателства, че ирански официални лица или войници започват да се предават – поддържайки властта на режим, който сенатор Линдзи Греъм, републиканец от Южна Каролина и един от най-големите ястреби на Вашингтон по отношение на Иран, нарича „религиозни нацисти“.

Тъй като администрацията на Тръмп обяви промяна в графика за войната с Иран, както про-, така и анти-Кремъл блогъри от Русия започнаха да наричат плана на Тръмп „Техеран за три дни“. Това беше препратка към „Киев за три дни“ – ироничният израз, използван за описание на арогантността на Кремъл, който вярваше, че Украйна бързо ще се разпадне.

Путин изглеждаше да мисли, че може да повтори своето светкавично завладяване на Крим през 2014 г., когато пренебрегна собствените си съветници. Тръмп беше на върха на славата си тази година, след като нареди на военните си да арестуват президента Николас Мадуро от Венецуела.

Тръмп все още може да сложи край на войната с Иран и да обяви успех. В събота той заяви, че Иран „е разбит на пух и прах“ и че обмисля „пълно унищожение и сигурна смърт“ за повече райони в страната.

Но Дмитро Кулеба, украинският външен министър по време на руската инвазия, заяви, че предвид амбициозните цели на САЩ, администрацията на Тръмп може да страда от същата прекомерна самоувереност, която обрече първоначалния военен план на Русия.

„Американските коментатори отново говорят за „кратка война““, написа Кулеба в социалните медии в петък. „Същото казаха и за войната на Русия срещу Украйна. Тя ще бъде кратка само ако Вашингтон тихо намали целите си, се откаже от смяна на режима в Иран и представи много по-скромния резултат като победа. Да се разбие голяма страна“, добави той, „е трудно дори за Съединените щати.“

Една поразителна разлика е слабото представяне на руската армия и усъвършенстваността на въздушната кампания на САЩ и Израел. Анализаторите обаче казват, че стойността на военната огнева мощ е ограничена, когато не е ясно какво трябва да постигне.

А целите на Съединените щати продължават да се променят. В петък г-н Тръмп поиска „безусловна капитулация“ от Иран, докато членовете на кабинета му представиха различни, по-ограничени цели, като унищожаване на ядрената програма на Иран и ракетния му арсенал.

Майкъл Кофман, военен анализатор, специализирал в войната между Русия и Украйна в Карнеги Ендаумент за международния мир, каза, че войната отразява „трайни исторически уроци“. Те включват „необходимостта от съгласуване между военните средства и политическите цели, коригиране на плановете, след като първоначалните предположения бъдат опровергани, необходимостта да се обмислят ефектите от втори и трети ред“.

Мария Липман, гостуващ професор по международни изследвания в Северозападния университет, която се фокусира върху Русия, заяви, че ехото, което видя в войната на Тръмп, започна с „самата невероятност на това, което се случва“.

Руснаците до голяма степен отхвърлиха възможността президентът им да започне масирана инвазия на съседната страна, дори когато той събра войски. След първоначалния шок много от тях приеха твърдението на Путин, че агресията на Запада срещу Русия не му е оставила друг избор, освен да започне „специална военна операция“. Стотици хиляди се записаха да се включат във войната, привлечени от изгодните бонуси при подписване на договор.

Стотици хиляди други избягаха в чужбина, включително в Дубай, който беше атакуван от ирански дронове, подобни на тези, които Русия използва от години срещу Украйна.