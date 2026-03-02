Русия обвини САЩ и Израел в опит за смяна на режима в Иран

Руското външно министерство обвини САЩ и Израел, че се стремят да сменят режима в Иран и се опитват да осуетят нормализирането на отношенията между Техеран и арабските държави в региона, съобщи Ройтерс.

В официално изявление ведомството заяви, че според Москва вече е ясно, че Вашингтон и Тел Авив не само целят смяна на режима в Иран чрез "най-нечистоплътни средства" като убийството на ръководството на една суверенна държава, но се опитват и да подкопаят усилията за подобряване на отношенията между Иран и неговите арабски съседи.

Същевременно Кремъл заяви, че цени посредничеството на Вашингтон в мирните преговорите за Украйна, но разчитат само на себе си.

"Продължаваме да ценим високо посредническите усилия на САЩ, но преди всичко разчитаме само на себе си и сами отстояваме собствените си интереси. Това ще ни ръководи и занапред“, каза прессескретарят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Песков изрази "дълбоко разочарование" от въздушните удари срещу Иран. Според него САЩ са избрали пътя на пряката агресия срещу Техеран, въпреки че едновременно с това бяха водени преговори с Техеран.

Русия е съюзник на Иран и двете страни имат сключено споразумение за стратегическо партньорство. В миналото това сътрудничество е включвало и взаимни доставки на оръжие, част от които Москва използва във войната с Украйна. За разлика от отношенията със Северна Корея обаче, партньорството с Иран не предвижда взаимна военна помощ.

Междувременно остава неясно дали обявените от Украйна тристранни преговори, планирани за началото на март в ОАЕ, ще се състоят на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток. Последната подобна среща се състоя в Женева.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по-рано днес, че новият кръг тристранни преговори с Русия с посредничеството на САЩ за прекратяване на конфликта в Украйна, които се очакваше да се състоят тази седмица, не са били отменени след ударите на САЩ и Израел срещу Иран през уикенда, предаде Ройтерс./БТА