Русия отрeче да е ударила манастир в Киев, щетите били от ракета "Пейтриът"

Русия отрече днес да е нанасяла удар по Печерската лавра - исторически манастир в Киев, по време на атаката през нощта, извършена според нея срещу военни заводи в украинската столица и заяви, че ракета за противовъздушна отбрана "Пейтриът", произведена в САЩ, е нанесла щети на религиозния обект, предаде Ройтерс.

Манастирът, включен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, избухна в пламъци през нощта срещу понеделник по време на най-тежката руска въздушна атака срещу украинската столица за последните две седмици. Москва заяви, че атаката й е била насочена и е ударила съоръжения за производство на дронове, докато Украйна и много западни страни обвиниха Русия, че е поразила манастира.

Руското министерство на отбраната заяви, че ракетата "Пейтриът" според него е нанесла щети на манастира, тъй като според него западните страни са предоставили на Киев оръжия, чийто срок на годност е изтекъл.

"Въоръжените сили на Руската федерация не планират и не извършват удари срещу гражданска инфраструктура", заяви министерството на отбраната в изявление.

"Според потвърдени сведения комплексът от сгради в Киево-Печерската лавра е бил ударен от ракета от американската система за противовъздушна отбрана "Пейтриът". Една от възможните причини за неизправността на тази система може да е, че западните страни са предоставили на киевския режим ракети с изтекъл срок на годност", се посочва в изявлението.