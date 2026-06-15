IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 50

Русия отрeче да е ударила манастир в Киев, щетите били от ракета "Пейтриът"

Причината можело да бъде изтекъл срок на годност на ракетата

15.06.2026 | 11:28 ч. Обновена: 15.06.2026 | 11:33 ч. 16
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Русия отрече днес да е нанасяла удар по Печерската лавра - исторически манастир в Киев, по време на атаката през нощта, извършена според нея срещу военни заводи в украинската столица и заяви, че ракета за противовъздушна отбрана "Пейтриът", произведена в САЩ, е нанесла щети на религиозния обект, предаде Ройтерс.

Манастирът, включен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, избухна в пламъци през нощта срещу понеделник по време на най-тежката руска въздушна атака срещу украинската столица за последните две седмици. Москва заяви, че атаката й е била насочена и е ударила съоръжения за производство на дронове, докато Украйна и много западни страни обвиниха Русия, че е поразила  манастира.

Руското министерство на отбраната заяви, че ракетата "Пейтриът" според него е нанесла щети на манастира, тъй като според него западните страни са предоставили на Киев оръжия, чийто срок на годност е изтекъл.

"Въоръжените сили на Руската федерация не планират и не извършват удари срещу гражданска инфраструктура", заяви министерството на отбраната в изявление.

"Според потвърдени сведения комплексът от сгради в Киево-Печерската лавра е бил ударен от ракета от американската система за противовъздушна отбрана "Пейтриът". Една от възможните причини за неизправността на тази система може да е, че западните страни са предоставили на киевския режим ракети с изтекъл срок на годност", се посочва в изявлението.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

войната в Украйна Русия Киево-Печерската лавра ракета Пейтриът
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem